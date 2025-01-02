وقالت الشرطة في بيان: "في ما يتعلّق بحادث الطائرة الذي وقع في 29 ديسمبر/كانون الأول، تجري منذ الساعة التاسعة صباحاً من يوم الثاني من يناير/كانون الثاني عملية تفتيش وضبط في ثلاثة مواقع".

وأوضح البيان أنّ المواقع الثلاثة هي مطار موان ومقرّ شركة جيجو للطيران في سيول، بالإضافة إلى مكتب لسلطة الطيران الإقليمية في موان، مضيفاً أنّ "الشرطة تعتزم تحديد سبب هذا الحادث والمسؤولية عنه بسرعة ودقّة وفقاً للقانون".

من جهته، قال القائم بأعمال رئيس الجمهورية تشوي سانغ-موك، اليوم الخميس، إنّه ينبغي اتّخاذ "إجراء فوري" إذا كشفت عمليات التفتيش عن أيّ مشكلات في طراز الطائرة المنكوبة من بوينغ.

وأضاف: "نظراً للقلق الكبير الذي يشعر به الجمهور بشأن طراز الطائرة الضالعة في الحادث، ينبغي على وزارة النقل والوكالات المعنية إجراء فحص دقيق لعمليات الصيانة والتدريب".

وشدّد على أنّه "إذا جرى تحديد أيّ مشكلة في أثناء التفتيش، فيتعين اتّخاذ إجراءات تصحيحية فورية".

والأحد الماضي، تحطّمت طائرة الرحلة 2216 التابعة للخطوط الجوية جيجو إير التي انطلقت من بانكوك وعلى متنها 181 شخصاً عند هبوطها في مطار موان، على مسافة نحو 288 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة سيول.

وأسفر الحادث عن مقتل كل من كانوا في الرحلة باستثناء اثنين من أفراد الطاقم جرى إنقاذهما. وأعلنت السلطات الحداد 7 أيام، من الاثنين حتى الأحد المقبل.

ويمشط محققون كوريون جنوبيون وأمريكيون، بعضهم من شركة بوينغ، موقع الحادث. وقد قال جو جونغ-وان نائب وزير الطيران المدني، أمس الأربعاء، إنّ "الاستخراج الأولي لمسجّل صوت قمرة القيادة اكتمل"، مشيراً إلى أن الخبراء ما زالوا يحاولون استخراج البيانات من الصندوق الأسود الثاني الذي يسجّل بيانات الرحلة.