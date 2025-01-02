سياسة
2 دقيقة قراءة
حرق ونسف للمنازل.. إسرائيل تستهل العام الجديد بخروقات في لبنان
بدأ جيش الاحتلال العام الميلادي الجديد 2025، الأربعاء، بارتكاب أربعة خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار مع "حزب الله" شملت حرق ونسف منازل وانتهاك أجواء بيروت ومدينة صور جنوباً.
حرق ونسف للمنازل.. إسرائيل تستهل العام الجديد بخروقات في لبنان
قصف قرية الخيام الحدودية / صورة: AFP
2 يناير 2025

وارتفع بذلك إجمالي خروقات إسرائيل للاتفاق منذ بدء سريانه قبل 36 يوماً إلى 340 خرقاً حسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأفادت الوكالة اللبنانية بأن طائرات مسيّرة إسرائيلية حلقت فوق بيروت وضواحيها في ساعات الصباح، وصولًا إلى أجواء مدينة صور. كما أشعل جنود الاحتلال النيران في عدة منازل في حي البلدية في بلدة عيترون، التابعة لقضاء بنت جبيل (جنوبي لبنان)، بينما نفذوا أيضاً عمليات نسف لمنازل في بلدة عيتا الشعب المجاورة.

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يسود وقف هش لإطلاق النار، أنهى قصفاً متبادلاً بين إسرائيل و"حزب الله" بدأ في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول الفائت.

وبدعوى التصدي لـ"تهديدات من حزب الله"، ارتكبت إسرائيل 336 خرقاً لوقف إطلاق النار في لبنان حتى نهاية الثلاثاء، ما أدى إجمالاً إلى سقوط 32 قتيلاً و39 جريحاً، وفق إحصاء للأناضول استناداً إلى بيانات رسمية لبنانية.

ودفعت هذه الخروقات "حزب الله" إلى الرد، في 2 ديسمبر/كانون الأول الماضي، للمرة الأولى منذ سريان الاتفاق، بقصف صاروخي استهدف موقع "رويسات العلم" العسكري في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة.

ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار انسحاب إسرائيل تدريجياً إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل مع لبنان خلال 60 يوماً، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.

يُذكر أن العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ سبتمبر/أيلول 2023 أسفر عن مقتل 4063 شخصاً وجرح 16664 آخرين، في حين أُجبر نحو 1.4 مليون لبناني على النزوح، إذ شهدت الفترة الأخيرة أكبر تصعيد في أعمال العنف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us