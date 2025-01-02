وارتفع بذلك إجمالي خروقات إسرائيل للاتفاق منذ بدء سريانه قبل 36 يوماً إلى 340 خرقاً حسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأفادت الوكالة اللبنانية بأن طائرات مسيّرة إسرائيلية حلقت فوق بيروت وضواحيها في ساعات الصباح، وصولًا إلى أجواء مدينة صور. كما أشعل جنود الاحتلال النيران في عدة منازل في حي البلدية في بلدة عيترون، التابعة لقضاء بنت جبيل (جنوبي لبنان)، بينما نفذوا أيضاً عمليات نسف لمنازل في بلدة عيتا الشعب المجاورة.

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يسود وقف هش لإطلاق النار، أنهى قصفاً متبادلاً بين إسرائيل و"حزب الله" بدأ في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول الفائت.

وبدعوى التصدي لـ"تهديدات من حزب الله"، ارتكبت إسرائيل 336 خرقاً لوقف إطلاق النار في لبنان حتى نهاية الثلاثاء، ما أدى إجمالاً إلى سقوط 32 قتيلاً و39 جريحاً، وفق إحصاء للأناضول استناداً إلى بيانات رسمية لبنانية.

ودفعت هذه الخروقات "حزب الله" إلى الرد، في 2 ديسمبر/كانون الأول الماضي، للمرة الأولى منذ سريان الاتفاق، بقصف صاروخي استهدف موقع "رويسات العلم" العسكري في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة.

ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار انسحاب إسرائيل تدريجياً إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل مع لبنان خلال 60 يوماً، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.

يُذكر أن العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ سبتمبر/أيلول 2023 أسفر عن مقتل 4063 شخصاً وجرح 16664 آخرين، في حين أُجبر نحو 1.4 مليون لبناني على النزوح، إذ شهدت الفترة الأخيرة أكبر تصعيد في أعمال العنف.