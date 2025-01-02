وأضافت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن المتسللين استهدفوا أيضاً مكتب وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين.

وكانت الوزارة كشفت في وقت سابق من الأسبوع في رسالة إلى المشرعين أن متسللين سرقوا وثائق غير سرية ضمن "حادثة كبيرة"، بينما لم تحدد المستخدمين أو الإدارات المتضررة.

وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينجيو، رداً على سؤال حول تقرير الصحيفة، إن الادعاء الأمريكي "غير العقلاني" "لا أساس له من الصحة" ويمثل "هجمات تشويه سمعة" ضد بكين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها، إن أحد أهم مجالات الاهتمام لحكومة بكين هي الكيانات الصينية التي قد تفكر الحكومة الأمريكية في استهدافها بعقوبات مالية.