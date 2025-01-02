سياسة
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"اختراق صيني" لمكتب العقوبات في وزارة الخزانة الأمريكية.. وبكين تنفي
ذكرت صحيفة واشنطن بوست أمس الأربعاء أن متسللين تابعين للحكومة الصينية اخترقوا مكتب وزارة الخزانة الأمريكية المسؤول عن العقوبات الاقتصادية.
"اختراق صيني" لمكتب العقوبات في وزارة الخزانة الأمريكية.. وبكين تنفي
واشنطن بوست: اختراق صيني لمكتب العقوبات الأمريكي يكشف ثغرات أمنية / صورة: AA
2 يناير 2025

وأضافت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن المتسللين استهدفوا أيضاً مكتب وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين.

وكانت الوزارة كشفت في وقت سابق من الأسبوع في رسالة إلى المشرعين أن متسللين سرقوا وثائق غير سرية ضمن "حادثة كبيرة"، بينما لم تحدد المستخدمين أو الإدارات المتضررة.

وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينجيو، رداً على سؤال حول تقرير الصحيفة، إن الادعاء الأمريكي "غير العقلاني" "لا أساس له من الصحة" ويمثل "هجمات تشويه سمعة" ضد بكين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها، إن أحد أهم مجالات الاهتمام لحكومة بكين هي الكيانات الصينية التي قد تفكر الحكومة الأمريكية في استهدافها بعقوبات مالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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