وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إن 21 جندياً قُتلوا في حوادث عُرفت بأنها "انتحار مشتبَه به" خلال 2024.

وذكر أن هذا الرقم مثّل ارتفاعاً على العام 2023، عندما قُتل 17 جندياً في حوادث عُرفت بأنها "انتحار مشتبه به"، بينهم 7 بعد اندلاع الحرب.

ووفقاً للمعطيات فإن 28 جندياً قُتلوا في حوادث عُرفت بأنها "انتحار مشتبه به" منذ بداية الحرب، وأشار جيش الاحتلال إلى أنه "منذ بداية الحرب قُتل 891 جندياً إسرائيلياً في الخدمة النظامية والدائمة والاحتياطية، وأصيب 5569".

وقال: "في 2023 قُتل 558 جندياً إسرائيلياً في الخدمة النظامية والدائمة والاحتياطية، مقارنة بـ44 قتيلاً في 2022".

وأشار إلى أن من بين الجنود الذين قُتلوا في 2023 فإن 329 جندياً قُتلوا في 7 أكتوبر/تشرين الأول، اليوم الذي شنّت فيه حركة حماس هجوماً مفاجئاً على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة.

وعن الجنود القتلى في 2023 قال: "قُتل 512 من الضحايا خلال العمليات، 16 في حوادث مختلفة، منها: 2 في حوادث تدريب، 4 في حوادث طرق مدنية، 5 في حوادث طرق عسكرية، 1 في حادثة سلاح، و4 في حوادث أخرى".

وأضاف الجيش: "توُفّي 10 جنود بسبب أمراض، و3 في هجمات نفّذها العدوّ (بلا تفاصيل)".

وتابع: "يجري التحقيق في مقتل 17 جندياً في حوادث انتحار مشتبه بها، بينهم 7 جنود بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".

وذكر أنه "في عام 2024 قُتل 363 جندياً من الخدمة النظامية والدائمة والاحتياطية، مقارنة بـ558 في عام 2023".

وقال إن "من بينهم 295 قُتلوا خلال العمليات (الحرب)، و23 في حوادث مختلفة، منها: 17 في حوادث طرق مدنية، و3 في حوادث طرق عسكرية، و3 في حوادث أخرى".

وأضاف: "13 توُفّوا نتيجة الأمراض و11 في هجمات نفّذها العدو"، مبيناً أنه يجري التحقيق بشأن 21 قُتلوا في حوادث "انتحار مشتبه به" خلال عام 2024.

وأشار الجيش إلى أنه "من أجل منع حالات الانتحار، افتُتح خطّ مساعدة للصحة العقلية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، كما زِيدَ عدد موظفي الصحة العقلية وتوافرهم".

وفي حين ينشر الجيش الإسرائيلي معطيات محدَّثة لقتلاه ومصابيه يومياً، فإنه يواجه اتهامات بعدم الإفصاح عن الأرقام الحقيقية لخسائره.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة في غزة خلفت نحو 154 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.