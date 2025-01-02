وأفادت قناة الإخبارية السعودية بأن "وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، يعقد اجتماعاً مع وفد الإدارة السورية الجديدة (في مقر وزارة الخارجية) في الرياض". وأوضحت أن اللقاء "سيناقش عدداً من الملفات التي تهم البلدين".

ومساء الأربعاء، وصل وزير خارجية الحكومة السورية الجديدة أسعد الشيباني، إلى العاصمة الرياض، في أول زيارة خارجية له عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد، تلبيةً لدعوة نظيره السعودي.

وتعدّ هذه أول محادثات مباشرة من نوعها بين ابن فرحان ونظيره الشيباني.

وتعد هذه الزيارة الأولى للوزير الشيباني، بعد تشكيل حكومة تصريف الأعمال في بلاده، عقب الإطاحة بالنظام السوري.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لتنتهي بذلك 61 سنة من حكم نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.