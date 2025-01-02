وأوضح أن سوريا تمر بمرحلة تحول تاريخية بعد انهيار نظام بشار الأسد، الذي حكم البلاد بقبضة استبدادية لأكثر من 50 عاماً.

ودعا بيدرسون إلى اتباع نهج شامل يحترم حقوق الإنسان ويعزز مشاركة المرأة لبناء سوريا سلمية وديمقراطية. وأشاد بروح الأمل لدى السوريين في مستقبل أفضل رغم التحديات الكبيرة التي تنتظرهم.

وأشار إلى شعور مشترك بالمسؤولية بين مختلف شرائح المجتمع السوري لإعادة بناء بلدهم على أسس الديمقراطية والشمولية. كما سلَّط الضوء على الكارثة الإنسانية التي خلَّفها النظام السابق، خصوصاً مع انكشاف معاناة المعتقلين في سجن صيدنايا، واصفاً إطلاق سراح الآلاف من المدنيين المعتقلين بأنه لحظة تاريخية.

وأكد أن مصير عشرات الآلاف من المفقودين لا يزال غامضاً، مع انتظار عديد من العائلات أخباراً عن أحبائهم.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول المنصرم بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاماً من حكم حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن الشرع تكليف محمد البشير، برئاسة الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.