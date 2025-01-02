وفي منشور مقتضب عبر منصة تلغرام، قالت سرايا القدس: "قصفنا حوليت، في غلاف قطاع غزة، برشقة صاروخية من نوع 107".

من جانبه، ادّعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر بيان، أن دفاعاته الجوية اعترضت صاروخاً أُطلق من جنوب غزة، عقب إطلاق صافرات الإنذار في حوليت، وأضاف أنه لم تُسجل أي إصابات بشرية أو خسائر مادية جراء اعتراض هذا الصاروخ.

يأتي هذا القصف الصاروخي رغم حرب إبادة تشنها إسرائيل في غزة منذ نحو 15 شهراً، دمّرت خلالها كل مناحي الحياة هناك. ويتزامن مع تحذيرات إسرائيلية من استعادة الفصائل الفلسطينية قدراتها العسكرية بسرعة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل، بدعمٍ أمريكي، حرب إبادة جماعية على غزة أسفرت عن أكثر من 154 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلةً مذكرتَي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتَي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.