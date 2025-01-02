وأعرب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان عبر منصة إكس، عن "قلق عميق حيال تعليق السلطة الفلسطينية نشاطات الجزيرة ومراسليها في الضفة الغربية، في ظل توجّه مقلق لقمع حرية الرأي والتعبير".

وأضاف: "نحضّ السلطة الفلسطينية على عكس المسار واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي".

يأتي هذا الموقف عقب قرار السلطة الفلسطينية وقف بث القناة وتجميد مجمل نشاطاتها، فيما عدّت الشبكة القطرية هذا الإجراء "يتماهى" مع ممارسات إسرائيل بحقها.

وقالت السلطة في بيان الخميس، إن وقف عمل القناة هو إجراء "مؤقت" يأتي عقب شكوى من نقابة الصحفيين الفلسطينيين بشأن تغطية الشبكة.

وأوضحت أن "هذه الإجراءات ستستمر حتى تختار الجزيرة العمل وفقاً لأخلاقيات الإعلام الأساسية، ومن بينها واجبها في منع التضليل المتعمد، وحظر تمجيد العنف، وإنهاء التحريض على التمرد المسلح".

وسبق لدولة الاحتلال الإسرائيلي أن حظرت عمل القناة على خلفية تغطيتها الحرب المتواصلة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.