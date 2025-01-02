وأحيا المسلمون "ليلة الرغائب" بعد صلاة المغرب في مساجد إسطنبول، وفي مقدمتها: السلطان أحمد، وآيا صوفيا، وأيوب سلطان، والسليمانية، والفاتح، وتشامليجا الكبير، وتقسيم.

ونظَّمت مساجد إسطنبول برامج دينية بهذه المناسبة، إذ أُقيمت فقرات لتلاوة القرآن الكريم والأدعية والأناشيد والابتهالات الدينية، وعُلِّقت لافتات "المحيا" بين مآذن المساجد، وهو تقليد متَّبَع منذ عهد الدولة العثمانية.​​​​​​​

أردوغان يهنئ

من جانبه، هنّأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العالم الإسلامي بـ"ليلة الرغائب" التي توافق أول ليلة جمعة من شهر رجب من كل عام وفق التقويم الهجري.

جاء ذلك في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، الخميس، أرفق فيه صورة لجامع تشامليجا بمدينة إسطنبول.

وقال أردوغان: "أسأل الله أن تكون الأشهر الثلاثة (رجب وشعبان ورمضان) وليلة الرغائب بشائر خير وبركة لأمتنا الإسلامية".

وأضاف: "بدايةً أدعو الله أن تخفف هذه الليلة المباركة من معاناة إخواننا الفلسطينيين، وأن تجلب الخير والسلام والاستقرار للإنسانية جمعاء".

و"ليلة الرغائب" يطلق عليها الأتراك اسم "ليلة قنديل"، (الشمع)، ويحتفلون بها سنوياً في ليلة الجمعة الأولى من شهر رجب.​​​​​​​

وتنظم المساجد برامج دينية بهذه المناسبة، تتخللها فقرات لتلاوة القرآن الكريم والتضرع بالأدعية وترديد الأناشيد والابتهالات الدينية.