سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير خارجية بلجيكا: سندعم جهود تركيا والإدارة الجديدة في إعادة إعمار سوريا
أكد وزير الخارجية البلجيكي برنارد كوينتين، الخميس، أن بلاده ستدعم جهود تركيا والإدارة الجديدة بدمشق في إعادة إعمار سوريا.
وزير خارجية بلجيكا: سندعم جهود تركيا والإدارة الجديدة في إعادة إعمار سوريا
كوينتين: نعلم أن تركيا تدعم ذلك أيضاً (إعادة الإعمار)، ونريد دعم مساهمتها في سوريا / صورة: AA
2 يناير 2025

وأضاف كوينتين في مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيره التركي هاكان فيدان، في العاصمة أنقرة، أن بلجيكا تريد دعم الحكومة الجديدة في دمشق، وأنها أرسلت الأسبوع الماضي ممثلها الخاص للشرق الأوسط للقاء الإدارة الجديدة.

وقال إن بلاده مستعدة لدعم وحدة أراضي سوريا وحماية الأقليات وإقامة نظام في إطار القانون الدولي، وتابع: "نعلم أن تركيا تدعم ذلك أيضا، ونريد دعم مساهمتها في سوريا".

وفيما يتعلق بالسوريين المهجرين عن بلادهم، ذكر الوزير البجلجيكي: "نريد دعم العودة الطوعية للسوريين، وسنواصل دعم تركيا لإعادة إعمار سوريا".

وشدد كوينتين، أن الإرهابيين الأجانب في معسكرات شمال شرقي سوريا، يمثلون "مشكلة أمن قومي بالنسبة لنا"، وقال إنه "لا بد من إيجاد حل لهذه المعسكرات. لا يمكنهم البقاء هنا للأبد. في نهاية المطاف يتعيّن على الحكومة السورية إيجاد حل لهذه القضية".

وحول العلاقات الثنائية، ذكر كوينتين، أن حجم التبادل التجاري بين بلجيكا وتركيا وصل إلى 12 مليار يورو، وأن تركيا رابع أكبر شريك تجاري خارج الاتحاد الأوروبي. وأوضح أنه بحث مع فيدان العلاقات الثنائية والحاجة إلى العمل معا.

وأكد كوينتين، أن توسيع الاتحاد الأوروبي أمر مهم بالنسبة لبلاده، وأضاف: "يمكنكم الوثوق ببلجيكا في مسألة تحديث الاتحاد الجمركي".

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول المنصرم بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاماً من حكم حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن الشرع تكليف محمد البشير، برئاسة الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us