وقال الجيش في بيان: "جرى اعتراض صاروخ أُطلقَ من اليمن وعبرَ إلى الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف: "وردَ تقرير بشأن شظايا من الاعتراض سقطت في منطقة موديعين بوسط إسرائيل. التفاصيل قيد المراجعة".

من جهتها، أعلنت خدمة الطوارئ الإسرائيلية "نجمة داود الحمراء" أن طواقمها عالجت عدداً من الأشخاص "أصيبوا بجروح طفيفة أو تعرّضوا لنوبات ذعر فيما كانوا يُهرَعون إلى الملاجئ بعد انطلاق صفّارات الإنذار في وسط البلاد وجنوبها إثر رصد الصاروخ".

ومساء أمس الخميس أعلن زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي أن قوات جماعته نفّذَت الأسبوع الجاري "عمليات مساندة لغزة" ضد أهداف إسرائيلية وأمريكية باستخدام 22 صاروخاً وطائرة مسيّرة.

و"تضامناً مع غزة"، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات، إضافةً إلى شن هجمات على أهداف داخل إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي في غزة عن أكثر من 153 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.