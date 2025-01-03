سياسة
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اتهام عنصر سابق في الجيش الأمريكي بمحاولة دعم حزب الله اللبناني
وُجّهت إلى عنصر سابق في الجيش الأمريكي سافر إلى لبنان وسوريا في مسعى للانضمام إلى حزب الله، تهمةُ محاولة دعم منظمة "إرهابية"، وفق ما أعلنت وزارة العدل الأمريكية أمس الخميس.
اتهام عنصر سابق في الجيش الأمريكي بمحاولة دعم حزب الله اللبناني
الجيش الأمريكي / صورة: AA
3 يناير 2025

وأوضحت الوزارة في بيان أن جاك داناهر مولوي (24 عاماً) الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والأيرلندية، وُقف في شيكاغو الشهر الماضي ونقل إلى بنسلفانيا الاثنين لمواجهة التهم.

وبحسب لائحة الاتهام، سافر مولوي إلى لبنان في أغسطس/آب وحاول الانضمام إلى حزب الله الذي تصنّفه واشنطن منظمة "إرهابية".

وبعدما فشل في مساعيه، توجه إلى سوريا في محاولة للانضمام إلى الحزب هناك.

وعاد مولوي إلى الولايات المتحدة، إذ يشتبه في أنه و اصل مساعيه للانضمام إلى حزب الله، وتواصل عبر الإنترنت مع أفراد في لبنان.

وفي حالة إدانته، تصل العقوبة القصوى لاتهام تقديم الدعم المادي إلى السجن 20 عاماً. وتصل أيضاً العقوبة القصوى في تهمة الإدلاء ببيان كاذب إلى السجن ثمانية أعوام وغرامة مالية مقدارها 250 ألف دولار أو كلتاهما.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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