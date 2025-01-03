وأوضحت الوزارة في بيان أن جاك داناهر مولوي (24 عاماً) الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والأيرلندية، وُقف في شيكاغو الشهر الماضي ونقل إلى بنسلفانيا الاثنين لمواجهة التهم.

وبحسب لائحة الاتهام، سافر مولوي إلى لبنان في أغسطس/آب وحاول الانضمام إلى حزب الله الذي تصنّفه واشنطن منظمة "إرهابية".

وبعدما فشل في مساعيه، توجه إلى سوريا في محاولة للانضمام إلى الحزب هناك.

وعاد مولوي إلى الولايات المتحدة، إذ يشتبه في أنه و اصل مساعيه للانضمام إلى حزب الله، وتواصل عبر الإنترنت مع أفراد في لبنان.

وفي حالة إدانته، تصل العقوبة القصوى لاتهام تقديم الدعم المادي إلى السجن 20 عاماً. وتصل أيضاً العقوبة القصوى في تهمة الإدلاء ببيان كاذب إلى السجن ثمانية أعوام وغرامة مالية مقدارها 250 ألف دولار أو كلتاهما.