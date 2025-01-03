سياسة
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قتلى وجرحى إثر عدوان عسكري إسرائيلي استهدف منطقة السفيرة بحلب
شنّت طائرات إسرائيلية، ليل الخميس-الجمعة، غارات على معامل الدفاع التابعة للجيش السوري بمنطقة السفيرة بريف مدينة حلب الجنوبي شمالي البلاد.
قتلى وجرحى إثر عدوان عسكري إسرائيلي استهدف منطقة السفيرة بحلب
الضربات الإسرائيلية طالت أنظمة الرادار في منطقة السفيرة / صورة: إعلام سوري محلي
3 يناير 2025

وذكرت مصادر محلية أن القاعدة الجوية في منطقة السفيرة والمخزن المرقم 404 تعرضا لنحو 10 غارات إسرائيلية.

وأوضحت المصادر أنه وفقاً لمعلومات أولية فإن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، من دون تحديد عدد معين.

وأشارت إلى أن "القوات الإسرائيلية نفذت عملية إنزال بالمنطقة، وسمعت أصوات اشتباكات"، من دون مزيد من التفاصيل عن أطراف الاشتباكات.

من جانبها، أفادت صحيفة الوطن السورية (خاصة) بسماع أصوات انفجارات متتالية في ريف حلب.

وقالت، إن عدواناً إسرائيلياً استهدف "معامل الدفاع ومركز البحوث العلمية" في منطقة السفيرة بريف حلب.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة القصف الذي تسبب بتصاعد ألسنة لهب.

وتضم منطقة السفيرة منشآت للصناعات الدفاعية ومركزاً للأبحاث العسكرية من عهد نظام بشار الأسد المخلوع.

ومستغلة إطاحة الفصائل السورية بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، كثفت إسرائيل في الفترة الأخيرة هجماتها الجوية مستهدفة مواقع عسكرية بأنحاء متفرقة من البلاد، في انتهاك صارخ لسيادتها.

كما أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974، وانتشار جيشها في المنطقة العازلة منزوعة السلاح بهضبة الجولان السورية التي تحتل معظم مساحتها منذ عام 1967، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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