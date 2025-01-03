وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 202 صحفياً وصحفية، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد الإعلان عن استشهاد (المصور) الصحفي عمر صلاح الديراوي".

وأوضح البيان أن "الجيش الإسرائيلي قصف منزل الديراوي، الذي كان يعمل مع عدد من وكالات الأنباء، وقتله مع والديه في منطقة الزوايدة وسط القطاع".

وأدان "استهداف وقتل واغتيال الاحتلال (الإسرائيلي) للصحفيين الفلسطينيين"، مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي لإدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 154 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.