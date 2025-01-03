سياسة
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قوات الأمن السورية توسّع حملة التمشيط بحمص لملاحقة فلول النظام المخلوع
وسّعت قوات الأمن بالإدارة السورية الجديدة، الجمعة، عمليات البحث والتفتيش عن فلول النظام المخلوع بأحياء مدينة حمص وسط البلاد.
قوات الأمن السورية توسّع حملة التمشيط بحمص لملاحقة فلول النظام المخلوع
قوى الأمن السورية خلال عملية ملاحقة فلول النظام السوري المنهار في مدينة حمص / صورة: AFP
3 يناير 2025

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر أمني (لم تسمّه) قوله: "استكمالاً لحملة التمشيط بمدينة حمص، قواتنا دخلت أحياء العباسية والسبيل والزهراء والمهاجرين، وبدأت عمليات البحث والمتابعة والتفتيش عن فلول ميليشيات نظام الأسد".

والخميس، بدأت قوات الأمن السورية حملة تمشيط أمنية في محافظة حمص وسط البلاد، تستهدف "مجرمي حرب ومتورطين رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية"، وفق ما أوردته سانا عن وزارة الداخلية.

وأوضحت أن "عملية التمشيط تستهدف بالدرجة الأولى مجرمي حرب وفارين من قبضة العدالة، إضافة إلى الذخيرة والأسلحة المخبأة".

ومنذ الإطاحة بنظام الأسد، فتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم سلاحهم، إلا أن رفض بعضهم أدى إلى مواجهات في عدد من محافظات البلاد.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لتنتهي بذلك 61 عاماً من حكم حزب البعث الدموي و53 سنة من نظام عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير برئاسة الحكومة، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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