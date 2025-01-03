ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر أمني (لم تسمّه) قوله: "استكمالاً لحملة التمشيط بمدينة حمص، قواتنا دخلت أحياء العباسية والسبيل والزهراء والمهاجرين، وبدأت عمليات البحث والمتابعة والتفتيش عن فلول ميليشيات نظام الأسد".

والخميس، بدأت قوات الأمن السورية حملة تمشيط أمنية في محافظة حمص وسط البلاد، تستهدف "مجرمي حرب ومتورطين رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية"، وفق ما أوردته سانا عن وزارة الداخلية.

وأوضحت أن "عملية التمشيط تستهدف بالدرجة الأولى مجرمي حرب وفارين من قبضة العدالة، إضافة إلى الذخيرة والأسلحة المخبأة".

ومنذ الإطاحة بنظام الأسد، فتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم سلاحهم، إلا أن رفض بعضهم أدى إلى مواجهات في عدد من محافظات البلاد.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لتنتهي بذلك 61 عاماً من حكم حزب البعث الدموي و53 سنة من نظام عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير برئاسة الحكومة، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.