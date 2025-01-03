جاء ذلك في كلمة خلال فعالية أقيمت في مدينة إسطنبول، اليوم الجمعة، بشأن حجم الصادرات خلال عام 2024.

وقال أردوغان: "نتمنى أن تطل شمس الحرية والعدالة التي أشرقت على سوريا في الأسابيع الأخيرة من عام 2024 في سماء غزة أيضاً خلال 2025"، مضيفاً: "ودَّعنا عاماً مملوءاً بالأزمات والقتل والدمار في غزة".

ولفت أردوغان إلى أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي أوقفت معاملاتها التجارية تماماً مع إسرائيل، موضحاً: "قطعنا علاقاتنا التجارية مع إسرائيل تماماً، وعملنا على استكمال الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري مع فلسطين".

وعن التطورات في سوريا، قال الرئيس التركي: "عشنا نصراً عظيماً في سوريا عام 2024، إذ انتهى عهد الظلم، وأهنئ السوريين مجدداً". وشدد على أن التاريخ سيظهر أن تركيا على حق بشأن غزة كما كان موقفها في سوريا.

انخفاض العجز التجاري

من جهة أخرى، أعلن الرئيس التركي تسجيل صادرات البلاد رقماً قياسياً في تاريخ الجمهورية خلال عام 2024 بواقع 262 مليار دولار.

وأوضح أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 2.1% في الربع الثالث من عام 2024، ليسجل بذلك نمواً متواصلاً دون انقطاع على مدى 17 ربعاً، وأعرب عن توقعه تجاوز دخل الفرد في البلاد 17 ألف دولار في عام 2025.

ولفت إلى أن نسبة البطالة خلال الفترة ما بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول عام 2024 بلغت 8.8%، وتعد أقل نسبة في السنوات الثلاث والعشرين الأخيرة، وشدد على أن بيانات التضخم الخاصة بعام 2024 التي أعلنتها هيئة الإحصاء التركية تؤكد صوابية السياسات المطبَّقة.

وأضاف أردوغان: "حطَّمنا رقماً قياسياً في تاريخ الجمهورية بالصادرات على مدار عام (2024)، إذ زادت بنسبة 2.5% مقارنةً بعام 2023 وبلغت 262 مليار دولار"، وأكد انخفاض العجز التجاري الخارجي في 2024 بواقع 24 مليار دولار، نزولاً من 106.3 مليار دولار في 2023 إلى 82.2 مليار دولار في 2024.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت هيئة الإحصاء التركية تراجع نسبة التضخم في ديسمبر/كانون الأول عام 2024 إلى 44.38 بالمئة على أساس سنوي.