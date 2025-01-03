سياسة
3 دقيقة قراءة
غزة.. جيش الاحتلال ينذر سكان البريج بإخلائها تمهيداً لهجوم عسكري
أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، الفلسطينيين في منطقة البريج وسط قطاع غزة بإخلائها تمهيداً لهجوم عسكري.
غزة.. جيش الاحتلال ينذر سكان البريج بإخلائها تمهيداً لهجوم عسكري
هجوم إسرائيلي وقع اليوم في مدينة دير البلح / صورة: Reuters
3 يناير 2025

وعبر منصة "إكس"، قال متحدث الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، إنه يوجه إنذاره إلى "سكان قطاع غزة الموجودين في منطقة البريج".

وأضاف: "انتقِلوا فوراً إلى المنطقة الإنسانية"، على حد تعبيره، في حين لا يوجد مكان في القطاع إلا ويستهدفه الجيش الإسرائيلي.

وتابع أدرعي: "هذا تحذير مسبق قبل هجوم، وبعد إعلان قواتنا قبل قليل محاولة اعتراض صاروخ أُطلق من وسط قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحاذية له".

وعادةً ما يُصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي مثل هذه التحذيرات ويُتبعها بغارات جوية دون إمهال الفلسطينيين لإخلاء المنطقة، ما يخلِّف كثيراً من الضحايا.

وفي بيان سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي محاولة اعتراض صاروخ أُطلق من وسط قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحاذية له.

جاء ذلك بعد دويِّ صافرات الإنذار في بلدات ومستوطنات إسرائيلية محاذية للقطاع.

وقال البيان: "متابعةً للإنذارات في منطقة غلاف غزة، أُطلقت قذيفة صاروخية واحدة من وسط قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية لتجري محاولة اعتراضها". وأضاف: "نتائج محاولة الاعتراض قيد الفحص، لم تقع إصابات".

ولم يعلن أي فصيل فلسطيني على الفور مسؤوليته عن إطلاق الصاروخ من وسط القطاع.

والاثنين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سقوط صاروخ أُطلق من قطاع غزة، في مستوطنة​​​​​​​ "كيسوفيم" المحاذية للقطاع، دون الإبلاغ عن إصابات.

وعقب اندلاع الحرب غادر عشرات الآلاف من الإسرائيليين منازلهم في المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة وتلك القريبة من لبنان، ومنذ ذلك الحين تمول إسرائيل إقامتهم في الفنادق والمساكن الخاصة.

وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلَّفت أكثر من 154 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.​​​​​​

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلةً قرار مجلس الأمن الدولي إنهاءها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us