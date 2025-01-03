وذلك وفق إحصائية أعدَّتها وكالة الأناضول استناداً إلى إعلانات وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية حتى الساعة 15:00 ت.غ.

وحسب أخبار متفرقة نشرتها الوكالة، تركزت الخروقات الإسرائيلية للاتفاق، اليوم، في العاصمة بيروت، وقضاءي مرجعيون وبنت جبيل بمحافظة النبطية، وقضاء صور في محافظة الجنوب.

وشملت الخروقات نسف وإحراق منازل، وإغلاق طرق، وعمليات تمشيط بأسلحة رشاشة، وتحليقاً لمُسيرات؛ ففي العاصمة اللبنانية بيروت، وضاحيتها الجنوبية التي تعد معقلاً لحزب الله، رُصد تحليق متواصل منذ ساعات الصباح لطيران مسيّر إسرائيلي على علوٍّ منخفض.

وفي قضاء مرجعيون، قطعت قوة إسرائيلية مؤلَّفة من آليات هامر بأسلاك معدنية، الطريق الواصل بين بلدتي كفركلا وبرج الملوك. وفي القضاء ذاته، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف المنازل في بلدة كفركلا ومحيط بلدة بني حيان.

كما أحرقت القوات الإسرائيلية منزلين في بني حيان بعد تفتيشهما، ونفذت عمليات تجريف في الوادي الذي يصل إلى البلدة من الجهة الغربية وصولاً إلى وادي السلوقي.

وأغلقت كذلك طريق بني حيان من جهة وادي السلوقي بسواتر ترابية. أيضاً، نفَّذت القوات الإسرائيلية عمليات تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة للمنطقة الممتدة بين بلدتي بني حيان وطلوسة.

وفي قضاء بنت جبيل، رُصد تحليق مكثف لطيران مسيَّر إسرائيلي. وفي قضاء صور، واصلت جرافات إسرائيلية عمليات هدم المنازل ببلدة الناقورة، كما حلَّقت مُسيرات إسرائيلية في أجواء مدينة صور على علوٍّ منخفض منذ الصباح حتى فترات بعد الظهر.

وبدعوى التصدي لـ"تهديدات من حزب الله" ارتكبت إسرائيل 364 خرقاً لوقف إطلاق النار حتى الجمعة، ما أدى إجمالاً إلى سقوط 32 قتيلاً و39 جريحاً، وفق إحصاء لوكالة الأناضول استناداً إلى بيانات رسمية لبنانية.

ودفعت هذه الخروقات حزب الله إلى الرد، في 2 ديسمبر/كانون الأول الماضي، للمرة الأولى منذ سريان الاتفاق، بقصف صاروخي استهدف موقع "رويسات العلم" العسكري في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة.

ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار، انسحاب إسرائيل تدريجياً إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل مع لبنان خلال 60 يوماً، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.

وبموجب الاتفاق، سيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و63 قتيلاً و16 ألفاً و664 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافةً إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وسُجل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في لبنان وفلسطين وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.