وفي أحدث غاراتها، قتلت إسرائيل 3 فلسطينيين وأصابت آخرين في قصف استهدف تجمعاً للمواطنين في محيط مفترق طرق "بهلول" في حي الشيخ رضوان، غربي مدينة غزة، حسب شهود عيان.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني في بيان، إن طواقمه انتشلت "جثماني شهيدين، ومصابَين اثنين، بعد استهدافهم في منطقة خربة العدس شمالي رفح (جنوب)، ونقلتهم إلى مجمع ناصر الطبي".

ووسط القطاع، أفاد مصدر طبي باستشهاد فلسطيني بقصف مدفعي استهدف محيط وادي "السلقا" شرقي مدينة دير البلح.

وفي وقت سابق الجمعة، أفاد مصدر طبي باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة اثنين بغارة إسرائيلية استهدفت، فجراً، منزلًا لعائلة سلمان، وخيمة إلى جواره غربي مدينة دير البلح.

وأوضح المصدر ذاته أن 3 فلسطينيين، بينهم صحفي، استُشهدوا وأُصيب آخرون بقصف طائرة مسيرة إسرائيلية منزلًا لعائلة شلط في منطقة السوارحة شمالي بلدة الزوايدة.

وأضاف المصدر أن فلسطينيَّين استُشهدا وجُرح عدد آخر جراء قصف طائرة مسيَّرة إسرائيلية منزلًا لعائلة أبو عجوة، جنوبي مخيم النصيرات.

كما استُشهدت سيدة متأثرةً بجراح أُصيبت بها جراء قصف إسرائيلي منزل عائلة مشمش في مخيم النصيرات (وسط) في ساعة متأخرة من مساء الخميس، وفق المصدر.

في السياق، قال شهود عيان إنّ المدفعية الإسرائيلية قصفت شمالي مخيم البريج وغربي المخيم الجديد والمناطق الشرقية في النصيرات.

وأضاف الشهود أن المقاتلات الإسرائيلية شنت غارات على بلدة وادي السلقا شرقي مدينة دير البلح، وسط إطلاق آليات الجيش نيرانها بكثافة شرقي المدينة.

وفي مدينة غزة، استُشهد فلسطيني وأُصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية قرب مفترق طرق "عبد العال" في شارع الجلاء (وسط)، وفق مصدر طبي.

وقال شهود عيان إن سلاح البحرية الإسرائيلي قصف ساحل مدينة غزة، كما أطلق نيرانه بكثافة صوب منازل الفلسطينيين المحاذية.

وفي محافظة الشمال، واصل الجيش عملياته المكثفة في مناطق مختلفة، حيث أفاد شهود عيان باستمرار عمليات نسف المنازل غربي مخيم جباليا، مع سماع دويّ انفجارات ضخمة ناجمة عن ذلك.

وأمس الخميس، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفَّذ 34 غارة جوية خلال 24 ساعة استهدفت المدنيين العزل في جميع محافظات القطاع، ما أدى إلى مقتل 71 فلسطينياً وإصابة عشرات آخرين.

جاء ذلك بعد يوم من تهديد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، لحركة حماس، قائلًا إنها "ستتلقى ضربات قوية لم تشهدها غزة منذ فترة طويلة"، ما لم تسمح بإعادة الأسرى المحتجزين لديها وتوقِف إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الجمعة، ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين إلى 45,658 ألف شهيد و108,583 ألف مصاب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة في بيانها الإحصائي اليومي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي "ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 77 شهيداً و145 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وأشارت الوزارة إلى وجود ضحايا تحت ركام المنازل وفي الطرقات، لكن طواقم الدفاع المدني والإسعاف تعجز عن الوصول إليهم بسبب الاستهداف الإسرائيلي المتكرر.

وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 154 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلةً مذكرتَي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.