وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، بوقوع 7 إصابات جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهم بالضرب، وجميعها في حالة مستقرة.

من جهته، أوضح رائد حامد، رئيس بلدية سلواد، أن ما لا يقل عن 40 مستوطناً اقتحموا منطقة النصبية غربي سلواد، وأقدموا على إحراق 5 مركبات (لفلسطينيين).

وأضاف حامد أن مستوطنين مسلحين حاصروا مجموعة شبان من البلدة في النصبية، واعتدوا عليهم بالضرب، ولفت إلى أنه جرت إزالة خيام نصبها المستوطنون، الخميس، غربي سلواد، قبل أسابيع، لكنَّ المستوطنين ما زالوا يوجدون حولها، ويمنعون وجود أهالي البلدة في المنطقة.

اقتحام طولكرم

في سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، مدينة طولكرم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن آليات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الجنوبي، وجابت مختلف شوارعها وأحيائها، مضيفةً أن آليات الاحتلال اتجهت نحو عزبة الجراد شرقاً، وجابت شوارعها الرئيسية، وسارت باتجاه ضاحية ذنابة، دون أن يُبلغ عن اعتقالات.

اقتحام أريحا

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة أريحا، فيما اقتحم مستوطنون تجمع عرب المليحات، شمال غربي المدينة. وأفادت وكالة "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت وسط أريحا، وسيَّرت آلياتها العسكرية في شوارعها، وأطلقت قنابل صوت دون أن يُبلَغ عن إصابات.

من جانبه أكد المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو، حسن مليحات، لـ"وفا"، أن مستوطنين اقتحموا تجمع عرب المليحات غرباً، وانتشروا بين مساكن المواطنين، وأرهبوهم وخوّفوهم.

اقتحام بيت فوريك

في السياق نفسه، أُصيب شاب بالرصاص الحي، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام بيت فوريك شرقي نابلس. وأفاد الهلال الأحمر بنابلس، بأن طواقمه تعاملت مع إصابة لشاب (20 عاماً)، بالرصاص الحي بالقدم، وجرى نقله إلى المستشفى.

كانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة بيت فوريك، وسط إطلاق كثيف للرصاص، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طوباس، وأفادت وكالة "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، وداهمت منزلاً لأحد المواطنين في منطقة قشدة جنوب غربي المدينة.

جبل الطويل

كان شاب فلسطيني قد أُصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في منطقة جبل الطويل بمدينة البيرة. وذكرت وكالة "وفا" أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب شاب في منطقة جبل الطويل، وأصابته بجروح قبل أن تحتجزه.

وفي وقت لاحق، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في القدم في جبل الطويل، ونقلت المصاب إلى المستشفى.

كانت قوات الاحتلال قد اقتحمت منذ صباح اليوم، منطقتَي جبل الطويل وسطح مرحبا في مدينة البيرة، دون أن يُبلغ عن مداهمات أو اعتقالات.

وبموازاة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالاً عن استشهاد 835 فلسطينياً، وإصابة نحو 6 آلاف و700، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلَّفت أكثر من 154 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلةً مذكرتَي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.