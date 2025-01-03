سياسة
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صادرات تركيا في الصناعات الدفاعية تتجاوز 7 مليارات دولار خلال 2024
تجاوزت قيمة صادرات قطاع الصناعات الدفاعية والطيران في تركيا 7 مليارات و154 مليون دولار خلال عام 2024، مسجلةً رقماً قياسياً جديداً.
صادرات تركيا في الصناعات الدفاعية تتجاوز 7 مليارات دولار خلال 2024
الطائرة المقاتلة التركية "قان" تنفذ رحلتها الأولى في أنقرة 21 فبراير 2024 / صورة: AA
3 يناير 2025

وقال رئيس هيئة الصناعات الدفاعية في الرئاسة التركية خلوق غورغون، اليوم الجمعة، إن صادرات الصناعات الدفاعية والطيران، شهدت زيادة 29%.

وأوضح غورغون، في منشور عبر منصة إكس، أن قيمة هذه الصادرات بلغت 7 مليارات و154 مليون دولار في 2024، وهو رقم قياسي.

وأكد أن هذا الرقم يتجاوز بنسبة 11% الهدف الذي حددته الحكومة التركية في وقت سابق لعام 2024، والبالغ 6.5 مليار دولار.

ولفت إلى أن قطاع الصناعات الدفاعية التركي يعيد كتابة قواعد اللعبة على الساحة العالمية بفضل التقنيات التي يبتكرها، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكشف غورغون عن أن بلاده أصبحت اليوم تُصدر منتجات الصناعات الدفاعية إلى 180 دولة، معرباً عن اعتزازه بسماع اسم تركيا في أنحاء العالم.

وأضاف: "سنواصل العمل بالعزم نفسه خلال عام 2025 من أجل تحقيق زيادة مستدامة في صادرات المنتجات ذات القيمة المضافة العالية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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