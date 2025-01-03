سياسة
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"القسام" تستهدف 5 دبابات للاحتلال بجباليا وتطلق صاروخاً على مروحية بالبريج
أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، اليوم الجمعة، استهداف وتدمير 5 دبابات إسرائيلية شمالي غزة، وإطلاق صاروخ تجاه مروحية وسط القطاع، الذي يشهد إبادة منذ نحو 15 شهراً.
"القسام" تستهدف 5 دبابات للاحتلال بجباليا وتطلق صاروخاً على مروحية بالبريج
كنائب القسام تستهدف 5 دبابات للاحتلال شمالي غزة / صورة: AA 
3 يناير 2025

وقالت الكتائب في منشورات عبر منصة تلغرام، إن مقاتليها استهدفوا دبابة "ميركافا" إسرائيلية بعبوة "شواظ" شرقي شارع الصفطاوي غربي معسكر جباليا شمالي القطاع.

وأفادت في بيان ثانٍ، بتدمير 4 دبابات من النوع ذاته بعبوات "شديدة الانفجار"، في أثناء تقدم القوات الإسرائيلية شرقي جباليا البلد شمالي القطاع.

في سياق متصل، ذكرت "القسام" أن مقاتليها بالتعاون مع "مجاهدي ألوية الناصر" أطلقوا صاروخاً من نوع "سام" تجاه مروحية "أباتشي" إسرائيلية شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلَّفت أكثر من 154 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.​​​​​​

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلةً قرار مجلس الأمن الدولي إنهاءها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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