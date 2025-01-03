سياسة
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الشرع يؤكد لميقاتي اتخاذ ما يلزم لإعادة الهدوء للحدود ويدعوه لزيارة سوريا
أكد قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الجمعة، اتخاذ الأجهزة المعنية ما يلزم لإعادة الهدوء على حدود البلدين بعد اشتباكات مع "مسلحين" الجمعة، أدت إلى إصابة 5 عسكريين لبنانيين.
الشرع يؤكد لميقاتي اتخاذ ما يلزم لإعادة الهدوء للحدود ويدعوه لزيارة سوريا
ميقاتي والشرع بحثا خلال الاتصال "العلاقات بين البلدين وبشكل خاص الملفات الطارئة" / صورة: AP
3 يناير 2025

وأفاد بيان صادر عن القيادة العامة للإدارة الجديدة بأن ميقاتي شدد للشرع في اتصال هاتفي على ضرورة التنسيق والتعاون لضبط أمن الحدود بين البلدين.

ولفت ميقاتي خلال الاتصال إلى أن "لبنان يقف بكامل أطيافه إلى جانب الشعب السوري لإعادة بناء سوريا".

في السياق، أفاد بيان لرئاسة الحكومة اللبنانية، بأن ميقاتي والشرع بحثا في الاتصال الهاتفي "العلاقات بين البلدين وبشكل خاص الملفات الطارئة".

وأضاف البيان أن "البحث تطرق أيضاً لما تعرّض له الجيش اللبناني عند الحدود مع سوريا، اليوم (الجمعة)، حيث أكد الشرع أن الأجهزة السورية المعنية قامت بكل ما يلزم لإعادة الهدوء على الحدود ومنع تجدد ما حصل".

وفي ختام الاتصال "وجّه الشرع دعوة إلى ميقاتي لزيارة سوريا من أجل البحث في الملفات المشتركة بين البلدين وتمتين العلاقات الثنائية"، دون توضيح موقف الأخير من الدعوة.

وفي وقت سابق الجمعة، أصيب 5 عسكريين بالجيش اللبناني إثر اشتباكات مع "مسلحين سوريين" في أثناء محاولة الجيش إغلاق معبر غير نظامي مع سوريا في منطقة معربون بقضاء بعلبك (شرق).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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