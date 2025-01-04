سياسة
2 دقيقة قراءة
استشهاد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه مخيم بلاطة بمدينة نابلس
استشهد شاب فلسطيني، وأصيب 9 آخرون، مساء الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم بلاطة للاجئين شرقي مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.
استشهاد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه مخيم بلاطة بمدينة نابلس
بموازاة حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس / Others
4 يناير 2025

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، "استشهاد محمد مدحت أمين عامر (18 عاماً) برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة"، وأضافت في بيان آخر أنّ "9 إصابات وصلت إلى المستشفيات جراء عدوان الاحتلال على نابلس، بينها 4 بحالة خطيرة".

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان قولهم إن آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المنطقة الشرقية لنابلس، بما فيها مخيم بلاطة، ونشرت قناصتها على بعض البنايات، وسط تحليق للطائرات المسيرة في الأجواء.

وبيّن الشهود أن مواجهات عنيفة اندلعت داخل المخيم، بين الشبان وجيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي أطلق الرصاص الحي بشكل كثيف نحوهم، فيما سُمعت أصوات اشتباكات مسلحة وتفجير عبوات داخل المخيم، حسب الشهود.

وبموازاة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالاً عن استشهاد 835 فلسطينياً، وإصابة نحو 6 آلاف و700، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلَّفت أكثر من 154 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلةً مذكرتَي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us