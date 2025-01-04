وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، "استشهاد محمد مدحت أمين عامر (18 عاماً) برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة"، وأضافت في بيان آخر أنّ "9 إصابات وصلت إلى المستشفيات جراء عدوان الاحتلال على نابلس، بينها 4 بحالة خطيرة".

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان قولهم إن آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المنطقة الشرقية لنابلس، بما فيها مخيم بلاطة، ونشرت قناصتها على بعض البنايات، وسط تحليق للطائرات المسيرة في الأجواء.

وبيّن الشهود أن مواجهات عنيفة اندلعت داخل المخيم، بين الشبان وجيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي أطلق الرصاص الحي بشكل كثيف نحوهم، فيما سُمعت أصوات اشتباكات مسلحة وتفجير عبوات داخل المخيم، حسب الشهود.

وبموازاة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالاً عن استشهاد 835 فلسطينياً، وإصابة نحو 6 آلاف و700، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلَّفت أكثر من 154 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلةً مذكرتَي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.