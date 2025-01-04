وأفادت مصادر طبية باستشهاد 27 فلسطينياً على الأقل في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم، 15 منهم بالشمال، فيما فُقد 14 آخرون تحت ركام منازلهم المدمرة جراء القصف.

توغل وسط القطاع

وقال شهود عيان إن طائرة مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة على منزل في شارع الجلاء غربي مدينة غزة، كما قصفت طائرات الاحتلال شارع المخابرات شمال غربي المدينة، مما أدى إلى استشهاد فلسطيني.

وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني في بيان بأن طواقمه انتشلت مصابتين من بقايا قصف منزل في شارع النزاز بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، فيما عجزت عن انتشال 11 شخصا تحت الأنقاض وبقوا في عداد المفقودين.

وأضاف في بيان ثانٍ، أن 3 فلسطينيين (رجل وزوجته وطفلهما) استُشهدوا جراء قصف طائرات إسرائيلية منزلاً في شارع الصحابة غرب مدينة غزة.

كما قصفت مقاتلات إسرائيلية غرب حي الصبرة جنوب مدينة غزة وأطلقت طائرات مُسيّرة النار على منطقتي الجلاء والصفطاوي شمال غربي المدينة، وفق شهود عيان.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نفذت قصفاً مدفعياً وإطلاق نار كثيفاً من الدبابات والطائرات المروحية، شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، تزامناً مع توغلها في المنطقة وتهديدها ببدء عملية عسكرية جديدة في محيط مخيم البريج القريب.

وقال مصدر طبي إن فلسطينيين أُصيبوا في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين على امتداد شارع مستشفى "شهداء الأقصى"، فيما أُصيب 3 فلسطينيين آخرين في قصف استهدف أرضاً زراعية بالمدينة.

وقال شهود عيان إنّ مدفعية إسرائيلية قصفت مناطق شمال مخيم النصيرات وسط إطلاق نار بشكل متقطع، بالتزامن مع إطلاق سلاح البحرية الإسرائيلي قذائفه صوب الشاطئ.

قصف المنازل والخيام

أما شمالي القطاع، قال شهود عيان إن آليات الاحتلال فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مستشفى الإندونيسي، وسط تواصل عمليات نسف المباني في بلدة بيت حانون ومخيم جباليا.

وذكرت مصادر محلية أن آليات الاحتلال أطلقت النار بكثافة تجاه المنازل في منطقتي الصفطاوي والتوام (شمال).

جنوباً، أفاد الدفاع المدني الفلسطيني في بيان، بأن طواقمه انتشلت جثامين "6 شهداء إثر استهداف إسرائيلي مركبة مدنية في منطقة السطر الشرقي بمدينة خان يونس".

وأعلن مصدر طبي ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على منزل في منطقة المواصي غرب خان يونس، إلى 3 بينهم طفل، وإصابة 10 آخرين، فيما استُشهد فلسطيني متأثراً بجراح أُصيب بها في قصف إسرائيلي سابق وسط المدينة.

وقصفت مقاتلات إسرائيلية وآليات الاحتلال بشكل متقطع أراضي زراعية في بلدة القرارة شرق خان يونس.

وفي رفح (جنوب)، استُشهد فلسطينيان في قصف جوي استهدف تجمعاً في منطقة العربية شمال المدينة.

وأفاد شهود عيان بأن آليات الاحتلال أطلقت نيرانها تجاه خيام النازحين شمال غرب مدينة رفح، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.