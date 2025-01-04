وقالت المحامية مايرا بينهيرو، نقلاً عن المنظمة الحقوقية، إن المشتبه به، الموجود حالياً في البرازيل بوصفه سائحاً، "أسهم بشكل نشط في تدمير المنازل وسبل العيش" في قطاع غزة، مشيرة إلى أدلة بالفيديو والصور تثبت تورطه في ذلك.

وطالبت المنظمة في القضية التي انضمت إليها عائلات الضحايا بالقبض على المشتبه به فوراً، محذرة من خطر هروبه من البرازيل والتلاعب بالأدلة.

وأمرت المحكمة، استناداً إلى قانون الإجراءات الجنائية البرازيلي، باتخاذ إجراءات تحقيقية عاجلة، مما يشكل مثالاً تاريخياً على تنفيذ دولة موقعة على نظام روما أحكامها محلياً.

وقال رئيس "هند رجب"، دياب أبو جهجاه: "إنها لحظة تاريخية، وسابقة قوية لمحاسبة مجرمي الحرب".

وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 154 ألف شهيد وجريح من الفلسطي، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.