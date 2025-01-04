سياسة
2 دقيقة قراءة
"لحظة تاريخية".. البرازيل تحقق مع إسرائيلي متهم بارتكاب جرائم حرب في غزة
أوعزت محكمة برازيلية للشرطة بالتحقيق مع جندي إسرائيلي متهم بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وذلك في أعقاب شكوى قدمتها منظمة "هند رجب".
"لحظة تاريخية".. البرازيل تحقق مع إسرائيلي متهم بارتكاب جرائم حرب في غزة
مظاهرات مؤيدة لفلسطين في البرازيل (المصدر: ميدل إيست مونيتر) / Others
4 يناير 2025

وقالت المحامية مايرا بينهيرو، نقلاً عن المنظمة الحقوقية، إن المشتبه به، الموجود حالياً في البرازيل بوصفه سائحاً، "أسهم بشكل نشط في تدمير المنازل وسبل العيش" في قطاع غزة، مشيرة إلى أدلة بالفيديو والصور تثبت تورطه في ذلك.

وطالبت المنظمة في القضية التي انضمت إليها عائلات الضحايا بالقبض على المشتبه به فوراً، محذرة من خطر هروبه من البرازيل والتلاعب بالأدلة.

وأمرت المحكمة، استناداً إلى قانون الإجراءات الجنائية البرازيلي، باتخاذ إجراءات تحقيقية عاجلة، مما يشكل مثالاً تاريخياً على تنفيذ دولة موقعة على نظام روما أحكامها محلياً.

وقال رئيس "هند رجب"، دياب أبو جهجاه: "إنها لحظة تاريخية، وسابقة قوية لمحاسبة مجرمي الحرب".

وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 154 ألف شهيد وجريح من الفلسطي، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us