سياسة
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مطار دمشق يستأنف الرحلات الدولية يوم 7 يناير بعد إعادة تأهيله
أعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم السبت، استئناف الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق بدءاً من يوم 7 يناير/كانون الثاني الجاري.
مطار دمشق يستأنف الرحلات الدولية يوم 7 يناير بعد إعادة تأهيله
مطار دمشق الدولي / صورة: Reuters
4 يناير 2025

ونقلت "سانا" عن رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي أشهد الصليبي، قوله: "نعلن عن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي من تاريخ 7 يناير 2025".

وطمأن الصليبي "شركات الطيران العربية والعالمية بأننا في مرحلة إعادة تأهيل كاملة لمطاري حلب ودمشق بمساعدة شركائنا كي يكونوا قادرين على استقبال الرحلات من أنحاء العالم كافة".

يذكر أنه في 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت إدارة مطار دمشق تعليق جميع الرحلات الجوية حتى الأول من يناير/كانون الثاني 2025، باستثناء تلك التي تحصل على إذن خاص من سلطة الطيران المدني.

وسيطرت فصائل سورية، في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، على العاصمة وقبلها مدن أخرى، بالتزامن مع انسحاب قوات النظام السوري المنهار، مما أنهى 61 عاماً من حكم حزب البعث، و53 عاماً من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير محافظة إدلب (شمال غرب) منذ سنوات، بتشكيل حكومة جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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