سياسة
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"الدفاع التركية" تعلن تحييد 10 إرهابيين بتنظيم PKK شمال العراق
حيّدت القوات المسلحة التركية، 10 إرهابيين من تنظيم PKK في شمال العراق، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع.
"الدفاع التركية" تعلن تحييد 10 إرهابيين بتنظيم PKK شمال العراق
القوات المسلحة التركية تنفذ عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي / صورة: AA
4 يناير 2025

وقالت الوزارة التركية في بيان اليوم السبت، إن قواتها المسلحة تواصل بعزم وإصرار مكافحة الإرهاب.

وأضافت أن القوات التركية حيّدت 10 إرهابيين في مناطق عملية "المخلب-القفل"، وهاكورك، وكارة.

وفي 17 أبريل/نيسان 2022، أطلق الجيش التركي عملية "المخلب-القفل​​​​​​" ضد معاقل PKK في مناطق متينا والزاب وأفاشين-باسيان، شمال العراق.

وتنفذ تركيا باستمرار عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول بالمنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران.​​​​​​​

ويتخذ PKK من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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