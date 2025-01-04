وقالت الوزارة التركية في بيان اليوم السبت، إن قواتها المسلحة تواصل بعزم وإصرار مكافحة الإرهاب.

وأضافت أن القوات التركية حيّدت 10 إرهابيين في مناطق عملية "المخلب-القفل"، وهاكورك، وكارة.

وفي 17 أبريل/نيسان 2022، أطلق الجيش التركي عملية "المخلب-القفل​​​​​​" ضد معاقل PKK في مناطق متينا والزاب وأفاشين-باسيان، شمال العراق.

وتنفذ تركيا باستمرار عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول بالمنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران.​​​​​​​

ويتخذ PKK من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.