سياسة
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فيدان وسيبيها يبحثان الأوضاع في أوكرانيا وسوريا
بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها، خلال اتصال هاتفي الأوضاع في أوكرانيا وسوريا، حسب ما ذكرته مصادر دبلوماسية.
فيدان وسيبيها يبحثان الأوضاع في أوكرانيا وسوريا
وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره الأوكراني هاتفياً الأوضاع في سوريا / صورة: AA
4 يناير 2025

والخميس، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده ستدعم الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في سوريا.

تصريح زيلينسكي جاء عقب تلقيه إحاطة من وزيري الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، والسياسة الزراعية والأغذية فيتالي كوفال عقب زيارتهما لسوريا.

وفي 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها الذي ترأس وفد بلاده، في أول زيارة رسمية أوكرانية لدمشق بعد عامين من قطع النظام المنهار العلاقة مع كييف.

وقال وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها بدمشق: "ستكون بيننا وبين أوكرانيا شراكات استراتيجية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وأضاف الشيباني أن سوريا "تبدأ بنسج علاقات جديدة ووصل الماضي بالحاضر، ونطوي صفحة طويلة قديمة من القطيعة التي كانت على أيام النظام السابق".

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لتنتهي بذلك 61 سنة من حكم نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي أعلن الشرع تكليف محمد البشير رئيس الحكومة، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، تشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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