سياسة
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وزير الطاقة التركي: بلادنا مستعدة للإسهام أكثر في أمن الطاقة بأوروبا
قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار السبت، إن بلاده مستعدة للمساهمة أكثر في أمن إمدادات الطاقة للقارة الأوروبية.
وزير الطاقة التركي: بلادنا مستعدة للإسهام أكثر في أمن الطاقة بأوروبا
وزير الطاقة التركي: مستعدون للمساهمة أكثر في أمن الطاقة بأوروبا / Others
4 يناير 2025

جاء ذلك في تصريح لصحيفة "نيكي" اليابانية، بشأن وقف تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا المنقول عبر أوكرانيا، وإعادة بناء البنية التحتية للطاقة في سوريا.

وأوضح بيرقدار أنه إذا أظهرت أوروبا الإرادة السياسية والالتزام ونفذت استثمارات الربط البيني، فيمكن حينها تصدير نحو 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً إلى أوروبا الوسطى والشرقية عبر خط أنابيب البلقان.

وتَطرَّق أيضاً إلى مسألة تنشيط مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي من قطر إلى تركيا عبر سوريا.

وذكر بيرقدار أن المشروع يعود بالنفع على الجميع، وأنه يمكن أن يوصّل الغاز إلى أوروبا عبر تركيا.

وأضاف: "ما نحتاج إليه لهذا النوع من المشاريع هو نظام نقل آمن، وهذا يتطلب سوريا مستقرة ومنطقة مستقرة".

وعن الوضع في سوريا، أكد الوزير التركي ضرورة مساعدة المجتمع الدولي على إعادة إعمار البلد العربي.

وتَطرَّق إلى إعادة بناء البنية التحتية للطاقة في سوريا، مشيراً إلى أن وفداً من الوزارة ذهب إلى دمشق الأسبوع الماضي.

وذكر بيرقدار أن البنية التحتية للطاقة في سوريا ليست جيدة، وأن فيها حاجة إلى كثير من الاستثمار.

وبيّن أن تركيا تزود حاليّاً مدن شمال سوريا مثل حلب وعفرين بالكهرباء، وأنه يمكن توسيع ذلك نحو الجنوب أيضاً.

وتابع بأنه يمكن استخدام محطات توليد الكهرباء العائمة المملوكة للقطاع الخاصّ إذا أُصلحَت خطوط النقل في سوريا.

ودعا بيرقدار المجتمع الدولي إلى مساعدة سوريا على إعادة الإعمار وإنهاء العقوبات المفروضة على دمشق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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