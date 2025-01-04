وقال الجيش في بيان نشرته صحيفة "يديعوت أحرنوت"، إن قواته رصدت سقوط صاروخ أُطلقَ من شمال قطاع غزة في منطقة معبر إيرز، بعد انطلاق صافرات إنذار في مستوطنة نتيف هعسراه القريبة من المعبر.

ولم يتحدث الجيش عن أضرار أو إصابات جراء سقوط الصاروخ.

وحتى الساعة 16:00ت.غ لم يعقّب أي من الفصائل الفلسطينية المسلحة على بيان الجيش.

وشهد الأسبوع الماضي تصاعداً ملحوظاً في التوتر على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي في عدة مناسبات رصده إطلاق صواريخ من شمال ووسط القطاع باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع جنوبي إسرائيل.

وعقب اندلاع الحرب غادر عشرات آلاف الإسرائيليين منازلهم في المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة وتلك القريبة من لبنان في شمال إسرائيل، ومنذ ذلك الحين تموّل إسرائيل إقامتهم في الفنادق والمساكن الخاصة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة في غزة خلّفَت أكثر من 154 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكّرتَي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحقّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.

كما تواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي إنهاءها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.