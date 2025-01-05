سياسة
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"متفجرات نادرة وأجهزة تحكم".. كشف تفاصيل هجوم نيو أورليانز الأمريكية
أعلنت السلطات الأمريكية أن الشخص الذي نفذ هجوماً بسيارة في مدينة نيو أورليانز بولاية لويزيانا زرع جهازين متفجرين يمكن التحكم بهما من بُعد في نقطتين بشارع بوربون.
"متفجرات نادرة وأجهزة تحكم".. كشف تفاصيل هجوم نيو أورليانز الأمريكية
أشخاص يحملون جثة أحد القتلى في هجوم خلال احتفالات رأس السنة الجديدة في نيو أورليانز / صورة: Reuters
5 يناير 2025

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات (ATF)، حسبما أفادت شبكة "NBC News" الأمريكية يوم أمس السبت.

وأوضح البيان أن قوات الأمن عثرت على جهازين متفجرين في موقعين بشارع بوربون، تركهما الجاني "شمس الدين جبار"، فيما أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه ضبط سلاحين وجهاز تحكم لا سلكياً استخدمه جبار من سيارته.

كما أضاف البيان أن "الجهازين المتفجرين احتويا على مكون نادر للغاية، ورغم ذلك لم تنفجر المواد الموجودة داخلهما لسبب غير معروف حتى الآن"، وأكدت FBI أن التحقيقات جارية لتحديد كيفية تصنيع هذا المكون.

وفي يوم الجمعة، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي، وزارة الأمن الداخلي، والمركز الوطني لمكافحة الإرهاب نشرة تحذيرية لوكالات إنفاذ القانون في مختلف أنحاء البلاد بعد الهجوم في نيو أورليانز. وأفادت النشرة بأن "عتبة المهارة" اللازمة لتنفيذ هجوم مشابه لذلك الذي وقع في نيو أورليانز منخفضة، وأن استخدام المركبات في الهجمات "سيظل جذاباً للمهاجمين المتطرفين".

ووقع الهجوم في الساعات الأولى من عام 2025، وأسفر عن مقتل 15 شخصاً وإصابة 35 آخرين، ونفذه مواطن أمريكي من ولاية تكساس، يدعى شمس الدين جبار (42 عاماً).

ووفقاً لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، خدم جبار في الجيش الأمريكي من مارس 2007 حتى يناير 2015، وغادره بتسريح مشرف. وشارك في العمليات في أفغانستان خلال الفترة من 2009 إلى 2010 وأنهى خدمته العسكرية برتبة رقيب أول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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