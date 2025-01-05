سياسة
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للتوصل إلى حل سلمي.. نائب وزير الخارجية التركي يلتقي البرهان في بورتسودان
التقى نائب وزير الخارجية التركي برهان الدين دوران السبت، رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في مدينة بورتسودان شمال شرقي السودان.
للتوصل إلى حل سلمي.. نائب وزير الخارجية التركي يلتقي البرهان في بورتسودان
السودان / Others
5 يناير 2025

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول، أن دوران التقى في الاجتماع نفسه، نظيره السوداني علي يوسف، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني جبريل إبراهيم.

وبحث الجانبان خلال اللقاء آخر الأوضاع في السودان، وناقشا الإسهامات التي يمكن لتركيا أن تقدمها في سبيل التوصل إلى حل سلمي للمشكلات بالسودان، فضلاً عن بحث قضايا الدعم الإنساني.

كما ناقش الجانبان افتتاح مكتب للوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، وفرع للبنك الزراعي التشاركي التركي في السودان.

وذكرت المصادر الدبلوماسية أن تركيا تولي أهمية كبيرة لوحدة وسلامة أراضي وسيادة السودان "الشقيق" واستقراره.

وأكدت أن تركيا مستعدة لتقديم الإسهامات كافة لإنهاء المأساة الإنسانية المستمرة بالسودان منذ 20 شهراً بالوسائل السلمية والحيلولة "دون إراقة مزيد من دماء الأشقاء".

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حرباً خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل، وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما يؤكد بحث لجامعات أمريكية أن إجمالي القتلى أعلى من ذلك بكثير، ويصل إلى نحو 130 ألف شخص قُتلوا بشكل مباشر وغير مباشر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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