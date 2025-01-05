سياسة
3 دقيقة قراءة
"في طريقه للعودة".. جندي إسرائيلي يهرب من البرازيل قبيل القبض عليه
أفادت هيئة البث العبرية اليوم الأحد، بتمكن جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي من الفرار من البرازيل بعد أن طلب القضاء التحقيق معه للاشتباه بارتكابه جرائم حرب في غزة.
"في طريقه للعودة".. جندي إسرائيلي يهرب من البرازيل قبيل القبض عليه
جندي إسرائيلي يقف أمام مبانٍ مهدمة في قطاع غزة / صورة: Reuters
5 يناير 2025

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن أحد أقارب الجندي ووالدته أنه "في طريق العودة إلى إسرائيل" بعد فراره من البرازيل -التي كان يزورها بغرض السياحة- فور علمه بأنه سيخضع للاستجواب.

ومن جهته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن اضطرار جندي إسرائيلي إلى الفرار من البرازيل في جنح الليل لتجنب القبض عليه بتهمة القتال في غزة فشل سياسي هائل للحكومة. وأضاف لابيد "وصلنا إلى وضع أصبح فيه الفلسطينيون أفضل من حكومة إسرائيل دولياً، وجنودنا يتجنبون السفر خشية اعتقالهم".

وأوضحت القناة (12) العبرية أن هذا القرار جاء بعد شكوى تقدمت بها منظمة "هند رجب" الداعمة للقضية الفلسطينية ومقرها بروكسل، وتسعى لمحاكمة الجنود الإسرائيليين في مختلف أنحاء العالم.

وقالت المنظمة في شكواها إن الجندي المتهم كان مسؤولًا عن هدم مبنى سكني في غزة باستخدام المتفجرات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، "دون أن يوجد أي مبرر عملياتي لذلك. وكان المبنى مأوى لعدد من الفلسطينيين الذين اضطروا إلى الفرار من منازلهم في بداية الحرب".

وتضمنت الشكوى، التي تجاوزت 500 صفحة، وجود أدلة تدين الجندي الإسرائيلي، جُمعت من خلال "معلومات استخباراتية من مصادر مفتوحة ربما من خلال مطالعة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بذلك الجندي".

وأمرت المحكمة، استناداً إلى قانون الإجراءات الجنائية البرازيلي، باتخاذ إجراءات تحقيقية عاجلة، مما يشكل مثالاً تاريخياً على تنفيذ دولة موقعة على نظام روما أحكامها محلياً.

وقال رئيس "هند رجب"، دياب أبو جهجاه: "إنها لحظة تاريخية وسابقة قوية لمحاسبة مجرمي الحرب".

وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 154 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us