ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن أحد أقارب الجندي ووالدته أنه "في طريق العودة إلى إسرائيل" بعد فراره من البرازيل -التي كان يزورها بغرض السياحة- فور علمه بأنه سيخضع للاستجواب.

ومن جهته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن اضطرار جندي إسرائيلي إلى الفرار من البرازيل في جنح الليل لتجنب القبض عليه بتهمة القتال في غزة فشل سياسي هائل للحكومة. وأضاف لابيد "وصلنا إلى وضع أصبح فيه الفلسطينيون أفضل من حكومة إسرائيل دولياً، وجنودنا يتجنبون السفر خشية اعتقالهم".

وأوضحت القناة (12) العبرية أن هذا القرار جاء بعد شكوى تقدمت بها منظمة "هند رجب" الداعمة للقضية الفلسطينية ومقرها بروكسل، وتسعى لمحاكمة الجنود الإسرائيليين في مختلف أنحاء العالم.

وقالت المنظمة في شكواها إن الجندي المتهم كان مسؤولًا عن هدم مبنى سكني في غزة باستخدام المتفجرات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، "دون أن يوجد أي مبرر عملياتي لذلك. وكان المبنى مأوى لعدد من الفلسطينيين الذين اضطروا إلى الفرار من منازلهم في بداية الحرب".

وتضمنت الشكوى، التي تجاوزت 500 صفحة، وجود أدلة تدين الجندي الإسرائيلي، جُمعت من خلال "معلومات استخباراتية من مصادر مفتوحة ربما من خلال مطالعة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بذلك الجندي".

وأمرت المحكمة، استناداً إلى قانون الإجراءات الجنائية البرازيلي، باتخاذ إجراءات تحقيقية عاجلة، مما يشكل مثالاً تاريخياً على تنفيذ دولة موقعة على نظام روما أحكامها محلياً.

وقال رئيس "هند رجب"، دياب أبو جهجاه: "إنها لحظة تاريخية وسابقة قوية لمحاسبة مجرمي الحرب".

وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 154 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.