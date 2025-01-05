جاء ذلك خلال اجتماع عقد في العاصمة الدوحة، في إطار زيارة هي الأولى لوفد من الإدارة السورية الجديدة إلى قطر في أعقاب سقوط نظام البعث أواخر عام 2024.

وفي تصريحات صحفية مباشرة بثتها قناة الجزيرة عقب انتهاء الاجتماع، أكد وزير الدولة بالخارجية القطرية محمد الخليفي حرص بلاده على "تعزيز أواصر التعاون البنّاء والمشترك مع الأشقاء في سوريا، وسنسعى لبذل مزيد من الجهد خلال الأيام القادمة أقلّه لرفع المعاناة الإنسانية عن الأشقاء في سوريا".

وأضاف: "تضمن نقاش اليوم بين معالي رئيس مجلس الوزراء ومعالي الوزير (الشيباني) والوفد المرافق، عدداً من القضايا المهمة".

وأشار إلى أن الوزير (الشيباني) عرض خارطة الطريق الواضحة لسوريا في القريب العاجل والخطوات التي سيجري اتخاذها من قبل الإدارة السياسية في سوريا "ونأمل أن تساعد هذه الخطوات في بناء سوريا الغد".

وعلى الصعيد الإنساني، وبناء على توجيهات الأمير تميم بن حمد آل ثاني، "تمكنت دولة قطر من تسيير جسر جوي لتقديم المساعدات الإنسانية في سوريا، جرى إرسال قرابة 7 طائرات محملة بأكثر من 200 طن من المساعدات الغذائية والطبية، وما يتصل بعمليات الإجلاء والإسعاف".

وأكد أن "مساهمات قطر مستمرة ونسعى للتنسيق مع السوريين لتقديم أكبر قدر ممكن منها".

ولفت إلى "الدعم الفني المقدم من دولة قطر لمطار دمشق، وإعلان الخطوط الجوية القطرية تسيير رحلات إلى مطار دمشق، بهدف تغطية جانب إنساني يتعلق بتيسير وتسهيل عودة السوريين الطوعية والآمنة إلى بلادهم".

وتابع الخليفي: "كذلك كان لنا نقاش مفصل حول التفاصيل والخطط القادمة في سوريا، ودولة قطر لن تألوَ جهداً ببذل مساعيها في سوريا، وهي دولة ذات سيادة وشعبها هم أصحاب القرار في الخطوات المقبلة، ونعمل على منع وجود أي تدخل خارجي في الشأن السوري".

بدوره، قال الشيباني: "تأتي هذه الزيارة ضمن الزيارات التي أجريناها الأسبوع الماضي والحالي، وبالتأكيد قطر كان لها دور بارز في دعم الشعب السوري خلال 14 عاماً الماضية، وهي شريك في مرحلة السلام التي بدأناها الآن في سوريا".

وأضاف: "الشعب السوري يحتاج إلى العديد من الشراكات العربية والأجنبية لإعادة بناء الدولة السورية الجديدة على أسس حضارية تحترم وجود الإنسان وتقدم له الخدمات اللائقة".

وأردف الشيباني: "كان لدينا اجتماع موسّع وعميق مع رئيس الوزراء وتناقشنا حول جميع القضايا الأساسية والإسعافية والاستراتيجية وقضايا خارطة الطريق التي شرحناها له، وتكلمنا عنها في الإعلام في أكثر من مناسبة".

وأكمل: "خارطة الطريق التي نطمح إليها في سوريا هي إعادة بناء بلدنا من جديد وترميم علاقاتنا العربية والأجنبية وأيضاً تمكين الشعب السوري من حقوقه المدنية والأساسية، وتقديم حكومة يشعر الشعب السوري أنها تمثل مكوناته كافة".

وأعرب عن شكر الدوحة على مواقفها الداعمة لسوريا، وقال إنه "ستكون هناك شراكات بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، ودولة قطر كانت شريكاً في وقت الأزمة الشديدة التي مر بها الشعب السوري، والآن هي شريك في صناعة المستقبل والسلام في سوريا".

وأكد الشيباني حرص الإدارة السورية الجديدة على "توطيد وتمكين العلاقات العربية المشتركة بما يعود على مصلحة الشعب السوري".

وأضاف: "نرجو من جميع الدول العربية والأجنبية احترام سيادة الشعب السوري ووحدة أراضيه، ودعمه في هذه المرحلة التي يحتاج فيها إلى الصدق والتعاون بين جميع دول المنطقة".

وشدد الشيباني على أن العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على سوريا، تشكل مانعاً أمام الانتعاش والتطوير السريع للشعب السوري، مجدداً مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية برفعها كونها أصبحت عقوبات على الشعب بعد انهيار نظام الأسد.

وفي السياق ذاته، قالت الخارجية القطرية في بيان، إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، استقبل اليوم، وفداً سورياً رفيع المستوى يضم الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات أنس خطاب، الذي يزور البلاد حالياً.

وحسب الخارجية، "جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة آخر التطورات في سوريا، وتعزيز المساعدات الإنسانية القطرية لإغاثة الأشقاء في سوريا، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

ووفق البيان، "جدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال المقابلة، موقف دولة قطر الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في العيش الكريم وبناء دولة المؤسسات والقانون".

والسبت، بحث الخليفي، هاتفياً مع الشيباني، سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وفق بيان سابق للخارجية القطرية.

وسبق أن زار الخليفي دمشق في 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وبحث مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، سبل تعزيز علاقات البلدين ودعم مستقبل سوريا.

وكان الخليفي على رأس أول وفد قطري رفيع المستوى يصل إلى دمشق بعد قطيعة مع النظام السابق استمرت 13 عاماً، وفق بيان سابق للخارجية القطرية.

وقبل يومين من زيارة الخليفي لدمشق أعادت الدوحة فتح سفارتها في دمشق ورفعت عليها العلم القطري، بعد إغلاقها منذ يوليو/تموز 2011 إثر هجوم شنه أنصار نظام الأسد عليها، رداً على تغطية قناة "الجزيرة" القطرية للثورة السورية التي بدأت في مارس/آذار من ذلك العام.

وفي إطار دعمها للشعب السوري، تواصل الدوحة إرسال المساعدات الإغاثية العاجلة إلى دمشق منذ سقوط نظام الأسد.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، منهية بذلك 61 عاماً من حكم حزب البعث، و53 عاماً من سيطرة عائلة الأسد.

ومنذ ذلك اليوم يصل إلى دمشق بوتيرة يومية مسؤولون إقليميون ودوليون يعقدون اجتماعات مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.