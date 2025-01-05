سياسة
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أردوغان: لن نسمح ببناء جدران مع أشقائنا في المنطقة وزمن الإرهاب ولّى
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن أنقرة لن تسمح بعد اليوم ببناء جدران جديدة بينها وبين أشقائها الذين يعيشون في المنطقة نفسها منذ ألف عام، مشدداً على أن زمن العنف والإرهاب من خلال الاعتماد على القوى الإمبريالية انتهى.
أردوغان: لن نسمح ببناء جدران مع أشقائنا في المنطقة وزمن الإرهاب ولّى
الرئيس التركي يعلن نجاح بلاده في إبعاد ذراع تنظيم PKK الإرهابي من شمال سوريا / صورة: AA
5 يناير 2025

وقال الرئيس أردوغان في خطاب ألقاه خلال مشاركته في المؤتمر العام الثامن لحزب العدالة والتنمية بولاية طرابزون (شمال شرق): "لن نسمح ببناء جدران جديدة بيننا وبين أشقائنا الذين نتقاسم معهم المنطقة ذاتها، ونعيش جنباً إلى جنب منذ ألف عام".

وأوضح أن تركيا استطاعت، بفضل عملياتها في شمال سوريا، إبعاد ذراع تنظيم "PKK" الإرهابي في هذا البلد عن حدودها.

وأضاف: "لقد ولى بالكامل زمن الأسلحة والعنف والإرهاب وممارسة لعبة الكانتونات من خلال الاعتماد على القوى الإمبريالية".

وتطرق أردوغان، إلى مكافحة تنظيم داعش الإرهابي قائلاً: "هزمنا تنظيم داعش الإرهابي، الذي تجري حالياً محاولة إنعاشه مجدداً، لاستخدامه كأداة لتنفيذ خطط إقليمية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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