وقال الرئيس أردوغان في خطاب ألقاه خلال مشاركته في المؤتمر العام الثامن لحزب العدالة والتنمية بولاية طرابزون (شمال شرق): "لن نسمح ببناء جدران جديدة بيننا وبين أشقائنا الذين نتقاسم معهم المنطقة ذاتها، ونعيش جنباً إلى جنب منذ ألف عام".

وأوضح أن تركيا استطاعت، بفضل عملياتها في شمال سوريا، إبعاد ذراع تنظيم "PKK" الإرهابي في هذا البلد عن حدودها.

وأضاف: "لقد ولى بالكامل زمن الأسلحة والعنف والإرهاب وممارسة لعبة الكانتونات من خلال الاعتماد على القوى الإمبريالية".

وتطرق أردوغان، إلى مكافحة تنظيم داعش الإرهابي قائلاً: "هزمنا تنظيم داعش الإرهابي، الذي تجري حالياً محاولة إنعاشه مجدداً، لاستخدامه كأداة لتنفيذ خطط إقليمية".