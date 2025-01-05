سياسة
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للتباحث حول التطورات الإقليمية.. وفد أردني رفيع المستوى يزور تركيا الاثنين
يزور وفد أردني رفيع المستوى تركيا، غداً الاثنين، لعقد مباحثات حول التطورات الإقليمية، بما في ذلك الأوضاع في غزة وسوريا، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
للتباحث حول التطورات الإقليمية.. وفد أردني رفيع المستوى يزور تركيا الاثنين
وفد أردني يضم وزير الخارجية يزور تركيا الاثنين لعقد مباحثات حول التطورات الإقليمية / صورة: Reuters
5 يناير 2025

وأفادت وزارة الخارجية الأردنية في بيان بأن الوفد يضم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني.

وأوضح البيان أن المباحثات ستتناول تعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن وتركيا، وبحث التطورات الإقليمية، لا سيما القضية الفلسطينية، وجهود وقف العدوان على غزة، وتطورات الأوضاع في سوريا في إطار عملية التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين.

ولم يحدد البيان مدة الزيارة، إلا أنها تأتي في سياق الجهود الأردنية-التركية المشتركة لوقف الإبادة في غزة، ومتابعة التطورات الأخيرة في سوريا.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 154 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها على مدن أخرى، لتنتهي بذلك 61 سنة من نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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