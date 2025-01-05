سياسة
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رئيس الموساد يتوجه إلى الدوحة الاثنين لإجراء محادثات تبادل أسرى
أعلنت هيئة البث العبرية، اليوم الأحد، أن رئيس وكالة الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)، ديفيد برنياع، من المقرر أن يغادر غداً الاثنين، إلى الدوحة للمشاركة في محادثات بشأن صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية.
رئيس الموساد يتوجه إلى الدوحة الاثنين لإجراء محادثات تبادل أسرى
احتجاجات في تل أبيب لمطالبة الحكومة الإسرائيلية بإنجاز صفقة تبادل أسرى / صورة: Reuters
5 يناير 2025

ونقلت الهيئة عن مصادر مطلعة لم تسمها قولها إن "برنياع سيتوجه غداً الاثنين، إلى الدوحة للمشاركة في محادثات صفقة التبادل". وأكدت قناة "12" العبرية (خاصة) ما أوردته الهيئة بشأن توجه برنياع إلى الدوحة.

وقالت القناة نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين "يوجد تقدم كبير في المفاوضات، رغم أنه من السابق لأوانه القول إن الاتفاق بات جاهزا".

والجمعة، عاد الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة مع حماس بوساطة قطر ومصر.

وتطالب عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمنح الوفد تفويضاً كاملاً للتوصل إلى صفقة تبادل.

وفي 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتهمت حماس إسرائيل بـ"وضع قضايا وشروط جديدة تتعلق بالانسحاب (من غزة) ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، ما أجل التوصل إلى اتفاق كان متاحاً".

وأكدت حماس عبر بيان حينها، أن ذلك يحدث رغم أن المفاوضات كانت "تسير في الدوحة بشكل جدي"، ورغم إبدائها "المسؤولية والمرونة" لإنجاحها.

لكن مكتب نتنياهو ادعى في المقابل عبر بيان، أن الحركة الفلسطينية هي من تضع "عقبات جديدة" أمام التوصل إلى صفقة.

ولأكثر من مرة تعثرت مفاوضات تبادل الأسرى التي تجري بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية، جراء إصرار نتنياهو على "استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح بغزة".

من جانبها، تصر حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من قطاع غزة ووقف تام للحرب، بغية القبول بأي اتفاق.

وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق للحفاظ على منصبه، إذ يهدد وزراء متطرفون بينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، بمغادرة الحكومة وإسقاطها إذا قبلت إنهاء الإبادة بغزة.

وتحتجز تل أبيب في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، فيما تقدر وجود 100 أسير إسرائيلي بقطاع غزة، في حين أعلنت حماس مقتل عشرات من الأسرى لديها في غارات عشوائية إسرائيلية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 154 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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