سياسة
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بزيادة 6.3% عن 2023.. تركيا تجني 37 مليار دولار من صادرات السيارات في 2024
حقق قطاع صناعة السيارات في تركيا خلال عام 2024، مبيعات خارجية بقيمة 37 ملياراً و212 مليون دولار.
بزيادة 6.3% عن 2023.. تركيا تجني 37 مليار دولار من صادرات السيارات في 2024
صادرات تركيا / صورة: AA
5 يناير 2025

ووفقاً لبيانات جمعية أولوداغ لمصدّري صناعة السيارات في ولاية بورصة، فقد سجلت صادرات صناعة السيارات في العام الماضي، 37 ملياراً و212 مليون دولار، بزيادة قدرها 6.3% مقارنة بعام 2023.

وبلغت حصة صناعة السيارات في صادرات تركيا العام الماضي 17.3%، واحتفظت بالمركز الأول في قائمة الصادرات للمرة الثامنة عشرة خلال الأعوام التسعة عشر الماضية.

واحتلت ألمانيا المرتبة الأولى بين الدول الأكثر استيراداً لمنتجات قطاع السيارات التركية بـ4 مليارات و856 مليون دولار تلتها بريطانيا ثانياً، وإيطاليا ثالثاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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