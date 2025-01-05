ووفقاً لبيانات جمعية أولوداغ لمصدّري صناعة السيارات في ولاية بورصة، فقد سجلت صادرات صناعة السيارات في العام الماضي، 37 ملياراً و212 مليون دولار، بزيادة قدرها 6.3% مقارنة بعام 2023.

وبلغت حصة صناعة السيارات في صادرات تركيا العام الماضي 17.3%، واحتفظت بالمركز الأول في قائمة الصادرات للمرة الثامنة عشرة خلال الأعوام التسعة عشر الماضية.

واحتلت ألمانيا المرتبة الأولى بين الدول الأكثر استيراداً لمنتجات قطاع السيارات التركية بـ4 مليارات و856 مليون دولار تلتها بريطانيا ثانياً، وإيطاليا ثالثاً.