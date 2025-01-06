ففي نابلس أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فتى يبلغ 17 عاماً خلال مداهمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم عسكر، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الوزارة قولها: "استُشهد فلسطيني وأصيب شخصان آخران في الأرجل برصاص الاحتلال في مخيم عسكر".

وأضافت (وفا) أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار على مجموعة من الشبان وُجدوا على تلة قريبة من مخيم عسكر للاجئين شرق مدينة نابلس، مشيرةً إلى أن قوات الاحتلال "أطلقت الرصاص الحي والقنابل المضيئة والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة الطفل مدني بعيار حي في صدره، نُقل على إثرها بواسطة الهلال الأحمر الفلسطيني إلى مستشفى رفيديا في مدينة نابلس، حيث أُعلن عن استشهاده متأثراً بإصابته".

واقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة خلة العامود شرق نابلس وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة مواطنين، وفقاً لوفا.

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذي استُشهدوا في الضفة الغربية إلى 838، بما فيها القدس الشرقية منذ أن صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بموازاة حرب الإبادة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إضافة إلى نحو 6 آلاف و 700 مصاب، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

16 ألف انتهاك في 2024

سجلت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية 16 ألفاً و612 انتهاكاً نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون بالضفة الغربية خلال عام 2024، معلنة في تقرير أن "جيش الاحتلال نفذ 13 ألفاً و641 انتهاكاً، فيما ارتكب المستوطنون 2971 انتهاكاً، من بينها قتل 10 فلسطينيين".

وبحسب التقرير، تركزت انتهاكات الاحتلال في محافظة الخليل بواقع 2934، تلتها محافظة نابلس بـ2531، ثم محافظة رام الله بـ2224 انتهاكاً"، وتركزت انتهاكات المستوطنين في محافظة نابلس بـ806 اعتداءات، ثم محافظة الخليل بـ657 انتهاكاً، ثم محافظة رام الله بـ532 انتهاكاً.

كما تسبب المستوطنون بإشعال 373 حريقاً في الممتلكات والحقول في محافظات نابلس وجنين وطولكرم ورام الله، إضافة إلى 451 انتهاكاً، تسببت باقتلاع وتضرر وتخريب وتسميم ما مجموعه 14 ألفاً و212 شجرة، منها 10 آلاف و459 شجرة زيتون، وفق الهيئة.

فيما أنشأ الاحتلال 51 بؤرة استيطانية جديدة، 36 منها أخذت شكل البؤر الرعوية، ولفت التقرير إلى أن "عدد المستوطنين في الضفة بلغ نهاية عام 2024 نحو 770 ألفاً و420 مستوطناً، يتوزعون على 180 مستوطنة، و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية".

وأوضح التقرير أن "سلطات الاحتلال نفذت خلال 2024 ما مجموعه 684 عملية هدم منشآت فلسطينية، وأصدرت 903 إخطارات بهدم منشآت أخرى، بحجة عدم الترخيص".

وسلط التقرير الضوء على "استيلاء سلطات الاحتلال العام المنصرم على 46 ألفاً و597 دونماً (الدونم يساوي 1000 متر مربع) بالضفة، بموجب ما أصدرته من جملة أوامر عسكرية".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة في غزة خلفت أكثر من 154 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وبموازاة حربه على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 837 فلسطينياً، وإصابة نحو 6 آلاف و700، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.