سياسة
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مقتل 3 مستوطنين وإصابة 7 بإطلاق نار شمالي الضفة وانسحاب مُنفّذي العملية
قُتل 3 مستوطنين، بينهم امرأتان، وأصيب 7 آخرون بينهم إصابة خطرة، في عملية إطلاق نار بالقرب من مستوطنة كدوميم شمالي الضفة الغربية، حسبما أعلن الإسعاف الإسرائيلي، اليوم الاثنين، وأكدت مصادر عبرية أن مُنفّذَي العملية تمكّنا من الانسحاب من المنطقة.
مقتل 3 مستوطنين وإصابة 7 بإطلاق نار شمالي الضفة وانسحاب مُنفّذي العملية
حافلة المستوطنين التي استهدفها مقاومان في عملية إطلاق النار قرب قرية الفندق شرق قلقيلية. / صورة: وسائل إعلام فلسطينية / صورة: إعلام عبري
6 يناير 2025

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن فلسطينيين اثنين نفّذا عملية إطلاق النار من مركبة على حافلة ومركبة أخرى وتمكّنا من الانسحاب.

كما بثت وسائل إعلام فلسطينية مشاهد من موقع عملية اطلاق النار، قائلة إنها نُفّذت قرب قرية الفندق شرق قلقيلية.

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية بحث مكثفة عن المُنفّذَين في موقع العملية، فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش فرض طوقاً أمنياً واسعاً على القرى المجاورة لموقع العملية.

وأضافت الإذاعة: "الدفع بقوات عسكرية كبيرة ومروحية إلى منطقة العملية قرب كدوميم شمالي الضفة الغربية"، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "التقديرات تشير إلى أن مُنفّذَي العملية فرّا باتجاه منطقة نابلس والجيش يواصل عمليات البحث والتمشيط".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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