وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن فلسطينيين اثنين نفّذا عملية إطلاق النار من مركبة على حافلة ومركبة أخرى وتمكّنا من الانسحاب.

كما بثت وسائل إعلام فلسطينية مشاهد من موقع عملية اطلاق النار، قائلة إنها نُفّذت قرب قرية الفندق شرق قلقيلية.

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية بحث مكثفة عن المُنفّذَين في موقع العملية، فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش فرض طوقاً أمنياً واسعاً على القرى المجاورة لموقع العملية.

وأضافت الإذاعة: "الدفع بقوات عسكرية كبيرة ومروحية إلى منطقة العملية قرب كدوميم شمالي الضفة الغربية"، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "التقديرات تشير إلى أن مُنفّذَي العملية فرّا باتجاه منطقة نابلس والجيش يواصل عمليات البحث والتمشيط".