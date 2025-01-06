سياسة
2 دقيقة قراءة
بلينكن يندد بإطلاق بيونغ يانغ لصاروخ باليستي في أثناء زيارته سيول
ندد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونظيره الكوري الجنوبي شو تاي-يول، اليوم الاثنين، بإطلاق بيونغ يانغ صاروخاً باليستياً في وقت كان بلينكن يزور سيول.
بلينكن يندد بإطلاق بيونغ يانغ لصاروخ باليستي في أثناء زيارته سيول
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستياً في أثناء زيارة بلينكن لسيول. / صورة: Reuters
6 يناير 2025

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع شو: "نُدين إطلاق جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية صاروخاً اليوم، في انتهاك جديد للقرارات العديدة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي"، مستخدماً التسمية الرسمية لكوريا الشمالية.

واليوم الاثنين، أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً نحو البحر قبالة ساحلها الشرقي، تزامناً مع زيارة بلينكن لكوريا الجنوبية وسط فترة من الاضطرابات السياسية تشهدها سيول.

وأكد الجيش الكوري الجنوبي عملية الإطلاق، فيما قال خفر السواحل الياباني أيضاً إن مقذوفاً يُعتقد أنه صاروخ أطلقته كوريا الشمالية سقط.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، التقى بلينكن مع القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية تشوي سانج موك وأكد التزام واشنطن الدفاعي "الراسخ" تجاه البلاد، وورد في بيان رسمي أنه دعا إلى التواصل الدبلوماسي والأمني الوثيق لردع الاستفزازات المحتملة من كوريا الشمالية.

ويتولى تشوي منصب الرئيس المعزول يون سوك يول الذي فاجأ البلاد بإعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول، مما أدى إلى منعه من أداء مهام عمله في الرابع عشر من ديسمبر/كانون الأول.

وكان الإطلاق الذي جرى اليوم الاثنين هو الأول الذي تنفذه بيونغ يانغ منذ الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني عندما أطلقت ما لا يقل عن سبعة صواريخ باليستية قصيرة المدى قبالة ساحلها الشرقي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us