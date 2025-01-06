سياسة
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تركيا تقدم خبرتها في التعليم العالي لدعم الجامعات السورية
أعلن رئيس مجلس التعليم العالي التركي أرول أوزفار، استعداد تركيا مشاركة تجربتها في التعليم العالي مع سوريا، مؤكداً أهمية التعاون في هذا المجال. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها اليوم الاثنين، في مجلس "جامعة إزمير كاتب تشلبي" بولاية إزمير التركية.
تركيا تقدم خبرتها في التعليم العالي لدعم الجامعات السورية
رئيس مجلس التعليم العالي التركي أرول أوزفار / صورة: AA
6 يناير 2025

وأوضح أوزفار أن الجامعات التركية أصبحت وجهة مفضلة للطلاب الدوليين من مختلف البلدان، مشيراً إلى أن قدرة الجامعات التركية على البحث والتطوير وجودة التعليم في تزايد مستمر، ما جعلها تحظى باهتمام واسع من الطلاب الدوليين وأعضاء هيئة التدريس من أنحاء العالم.

وأضاف أنه يجري حالياً إجراء مباحثات مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية لمشاركة التجربة التركية، وقال: "نحن مستعدون، بناءً على المشاورات القادمة، لتقديم خبرتنا في التعليم العالي لأشقائنا السوريين."وتابع أوزفار: "نأمل أن نسهم في تطوير الجامعات السورية ودعمها لتحقيق تقدم ملموس".

وحسب معطيات مجلس التعليم العالي التركي، بلغ عدد الطلاب الأجانب في الجامعات التركية العام الماضي نحو 350 ألف طالب من 198 دولة.

يذكر أنه في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، منهية بذلك 61 عاماً من حكم حزب البعث، و53 عاماً من سيطرة عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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