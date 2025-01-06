سياسة
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بينها 900 شاحنة للهلال الأحمر.. منظمات تركية تواصل إرسال المساعدات إلى غزة
تواصل المنظمات غير الحكومية التركية، إرسال المساعدات الإنسانية والعاجلة إلى قطاع غزة الذي يتعرض لهجمات إسرائيلية منذ 458 يوماً.
بينها 900 شاحنة للهلال الأحمر.. منظمات تركية تواصل إرسال المساعدات إلى غزة
مساعدات من الهلال الأحمر التركي إلى قطاع غزة / صورة: AA
6 يناير 2025

وحسب بيانات، صدرت اليوم الاثنين، ساهم الهلال الأحمر التركي في تلبية احتياجات الفلسطينيين الأساسية عبر 11 سفينة خيرية أرسلها بتنسيق مع إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد" حتى اليوم.

وتكونت المساعدات التي قدمها الهلال الأحمر التركي من 900 شاحنة شملت المواد الغذائية والبطانيات والملابس وأغذية الأطفال والحفاضات والخيام وسيارات الإسعاف والكراسي المتحركة والمستلزمات الطبية والمنزلية.

قدمت هيئة الإغاثة الإنسانية (İHH) التركية منذ الهجمات الإسرائيلية على غزة 14 مليوناً و430 ألفاً و664 وجبة ساخنة ومليوناً و195 ألف علبة من المواد الغذائية، فضلاً عن 20 مليوناً و260 ألف قطعة خبز و3 ملايين و755 ألف عبوة من المكملات الغذائية.

كما قدمت الإغاثة الإنسانية التركية 12 سيارة إسعاف، و45 ألفاً و833 بطانية، و22 ألفاً و236 قطعة لباس وعشرات آلاف حفاضات الأطفال، والمستلزمات الطبية.

وساعدت جمعية "أطباء حول العالم" التركية أكثر من 651 ألفاً من سكان قطاع غزة عبر أنشطة المساعدات الطبية والإنسانية منذ اليوم الأول للهجمات الإسرائيلية.

وقدمت الجمعية خدماتها الطبية في مستشفى الشفاء والأهلي شمالي غزة ومستشفى الأقصى جنوبي القطاع، وأرسلت سيارتي إسعاف.

ومن بين المنظمات التركية التي ساهمت في تلبية الاحتياجات في غزة، جمعية "دنيز فنري" و"صدقة تاشي" واتحاد الجمعيات التي تقدر البشرية التركي "İDDEF" وجمعية "جانسويو" وجمعية "القدس ميراثنا".​​​​​​​

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 154 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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