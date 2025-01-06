سياسة
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روسيا تعلن سيطرتها على كوراخوف شرقي أوكرانيا وصدّ هجوم لكييف في كورسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تحقيق مكاسب مهمة في شرق أوكرانيا وسيطرتها على مدينة كوراخوف في منطقة دونيتسك، إضافة إلى صد هجوم أوكراني جديد داخل منطقة كورسك.
روسيا تعلن سيطرتها على كوراخوف شرقي أوكرانيا وصدّ هجوم لكييف في كورسك
روسيا تعلن سيطرتها على كوراخوف شرقي أوكرانيا وصد هجوم لكييف في كورسك / صورة: Reuters
6 يناير 2025

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن كوراخوف مركز لوجستي أوكراني وهي أكبر منطقة سكنية في الجزء الجنوبي الغربي من إقليم دونباس الذي يضم منطقة دونيتسك.

واعتبرت أن "السيطرة على كوراخوف التي ظلت صامدة لأسابيع كثيرة، ستمكن القوات الروسية من تسريع وتيرة تقدمها في منطقة دونيتسك الأوكرانية". كما أكدت أنها سيطرت أيضاً على تجمع داشينسكي السكني الذي يبعد خمسة أميال عن بوكروفسك.

وقال فيكتور تريهوبوف المتحدث باسم مجموعة قوات خورتيتسيا الأوكرانية في تصريحات صحفية، إنه حتى صباح الاثنين، واصلت قوات كييف الاشتباك مع القوات الروسية داخل كوراخوف.

وأظهرت مجموعة المراقبة الأوكرانية (ديبستيت) التي ترصد خط المواجهة باستخدام المصادر المفتوحة، أن معظم بلدة كوراخوف تقع تحت السيطرة الروسية.

يشار إلى أنه كان يعيش في المدينة نحو 22 ألف شخص قبل بدء العملية الروسي في فبراير/شباط 2022.

وكان الانفصاليون الموالون لروسيا أعلنوا قيام كيانين تحت اسم "جمهورية دونيتسك الشعبية" و"جمهورية لوغانسك الشعبية" شرقي أوكرانيا عام 2014 في خطوة لم تعترف بها كييف والكثير من الدول. وضمت روسيا مقاطعات دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيا الأوكرانية (شرق) إليها في سبتمبر/أيلول 2022.

ويخوض الجانبان معارك لتحسين مواقعهما في ساحة المعركة قبل تنصيب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة في 20 يناير/كانون الثاني، إذ كان قد تعهد بإنهاء الحرب الدائرة منذ نحو 3 سنوات.

ولم تكشف أوكرانيا عن تفاصيل الهجوم الجديد الذي بدأته في كورسك أمس الأحد، لكن مسؤولاً أوكرانياً كبيراً قال إن روسيا "تنال ما تستحقه".

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها أحبطت التقدم الأوكراني وسحقت القوة الرئيسية بالقرب من تجمع بيردين السكني، القريب من طريق يتجه إلى الشمال الشرقي نحو مدينة كورسك. ولفت قائد روسي كبير إلى أنه من المتوقع وقوع هجوم آخر.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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