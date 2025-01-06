سياسة
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أردوغان: مثلما انتصرت سوريا فإن شمس العدالة ستبدد ظلام الاضطهاد في فلسطين
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده لا ترضى بتفكك سوريا وتدمير وحدتها، وستفعل ما يلزم وبسرعة حال رؤيتها خطراً من هذا القبيل، مشيراً إلى أنه"مثلما انتصر الإيمان والصبر في سوريا.. فإن شمس العدالة ستبدد ظلام الاضطهاد في فلسطين أيضاً".
أردوغان: مثلما انتصرت سوريا فإن شمس العدالة ستبدد ظلام الاضطهاد في فلسطين
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان / صورة: AA
6 يناير 2025

جاء ذلك في خطاب ألقاه عقب ترؤسه اجتماع الحكومة، الاثنين، في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة.

وقال الرئيس أردوغان: "لا نرضى بتفكك سوريا وتدمير وحدتها وإذا رأينا خطورة في هذا الشأن فسنتخذ الخطوات اللازمة بسرعة".

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، منهية بذلك 61 عاماً من حكم حزب البعث، و53 عاماً من سيطرة عائلة الأسد.

وتطرق أردوغان إلى الملف الفلسطيني قائلاً: "مثلما انتصر الإيمان والصبر في سوريا بعد 61 عاماً من ظلم البعث و13 عاماً من المجازر، فإن شمس العدالة ستبدد ظلام الاضطهاد في فلسطين أيضاً".

وأوضح أن تركيا تفعل كل ما يلزم لفتح كل باب ينعش آمال السلام في غزة، التي تتعرض لحرب إبادة جماعية إسرائيلية، وأن أنقرة مستمرة في ذلك حتى التوصل إلى نتيجة.

وأردف: "ستقام حتماً دولة فلسطين المستقلة على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والمتكاملة جغرافياً".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 154 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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