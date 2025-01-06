سياسة
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سوريا.. وزير الاتصالات يعلن رفع قيود فرضها النظام المخلوع
أعلن وزير الاتصالات بالإدارة السورية الجديدة، حسين المصري، اليوم الاثنين، رفع قيود فرضها النظام المخلوع، "بما يزيد من السرعة المحددة وتحسين جودة الإنترنت، بهدف تسهيل التواصل وتقديم خدمات الاتصالات لجميع المواطنين".
سوريا.. وزير الاتصالات يعلن رفع قيود فرضها النظام المخلوع
وزير الاتصالات بالإدارة السورية الجديدة، حسين المصري، يعلن رفع قيود فرضها النظام المخلوع / صورة: AA
6 يناير 2025

جاء ذلك وفق تصريح أدلى به المصري لوكالة الأنباء السورية "سانا" الرسمية.

وقال المصري: "رفعنا القيود المفروضة من النظام البائد على شعبنا في مجال الاتصالات، وتضمنت إجراءات عدة"، وأضاف: "ألغينا السرعة المحددة في محافظتي درعا (جنوب) والقنيطرة (جنوب غرب)، لتحسين جودة الإنترنت وتسهيل وصول المعلومات والخدمات الإلكترونية".

وفي معرض وصفه للإجراءات الجديدة، قال الوزير السوري: "رفعنا الحجب المفروض عن المواقع الداعمة للثورة السورية، لتعزيز حرية التعبير والوصول إلى المعلومات".

وتابع: "وصلنا اتصالات الشمال السوري ببقية المحافظات السورية، لتسهيل التواصل وتقديم خدمات الاتصالات لجميع المواطنين في البلاد"، واختتم حديثه بالقول: "نسعى دائما لاتخاذ الإجراءات، التي تسهم في تحسين حياة المواطنين في سوريا الحرة".

وتأتي خطوات وزارة الاتصالات ضمن خطة إصلاحية تنفذها الإدارة السورية الجديدة، بعد الإطاحة بنظام الأسد المخلوع.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها على مدن أخرى، منهية بذلك 61 سنة من نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائدة الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب (شمال غرب) منذ سنوات، تشكيل حكومة جديدة لإدارة مرحلة انتقالية في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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