وأوردت الوكالة الوطنية الصينية للزلازل أن الزلزال بقوة 6,8 درجة ضرب كانتون دينغري قرب الحدود الصينية-النيبالية في الساعة 9,05 (1,05 ت غ)، بينما أفاد المعهد الأمريكي للدراسات الجيولوجية أن شدة الزلزال بلغت 7,1 درجة.

وأعلنت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أنه "جرى تأكيد مقتل 126 شخصاً وإصابة 188 آخرين حتى الساعة 19,00(11,00 ت غ) الثلاثاء". وكانت حصيلة سابقة أفادت بسقوط 95 قتيلاً.

وأظهرت مقاطع فيديو بثها التليفزيون الصيني "CCTV"، منازل بيضاء على ارتفاعات عالية جدرانها مدمرة وأسقفها منهارة، وحجارة متناثرة على الأرض.

وأبرزت مشاهد أخرى بثتها القناة مركبات ردمت تحت الطوب، وزبائن في متجر يهربون وسط تساقط المنتجات عن الرفوف بسبب الزلزال. وفي مقاطع أخرى ظهر عناصر إطفاء في مواقع الكارثة، بينما كانوا واقفين وسط الأنقاض وقربهم ناجون.

وأفادت "CCTV" بأن السكان "في كانتون دينغري ومن حوله شعروا بالاهتزازات بقوة، وانهار الكثير من المباني بالقرب من مركز الزلزال".

وذكر مركز شبكات الزلازل الصيني "CENC" أن مركز الزلزال كان في مقاطعة "تنغري" بمدينة شيغاتسي، حيث وقع على عمق 10 كيلومترات عند الساعة 09:05 (01:05 ت.غ).

وعقب الزلزال، أرسلت إدارة الزلازل الصينية فرقاً إلى المنطقة للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ. وذكرت وكالة شينخوا أن السلطات المحلية تجوب البلدات المختلفة في كانتون دينغري "لتقييم تداعيات الزلزال".

كما أرسلت السلطات مساعدات عاجلة تشمل خياماً قطنية وألحفة ومعدات أخرى مفيدة لتحمل الظروف الجوية القاسية، وفق الوكالة.

وعلى الرغم من أن الزلازل شائعة في هذه المنطقة، فإن زلزال اليوم (الثلاثاء) هو الأقوى منذ 5 سنوات في محيط 200 كيلومتر، حسب مركز شبكات الزلازل الصيني. وتبلغ درجة الحرارة نحو 8 درجات تحت الصفر خلال النهار، وقد تصل إلى 18 درجة تحت الصفر في الليل، وفق مكتب الأرصاد الجوية الوطني الصيني.