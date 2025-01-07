سياسة
3 دقيقة قراءة
الصين.. ارتفاع ضحايا زلزال التبت إلى 126 قتيلاً و188 مصاباً
ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال القوي الذي وقع اليوم الثلاثاء، بمنطقة التبت في جبال الهيمالايا جنوب غربي الصين، إلى 126 شخصاً على الأقل، كما انهار العديد من المباني، وشعر بالزلزال سكان مناطق مجاورة مثل النيبال.
الصين.. ارتفاع ضحايا زلزال التبت إلى 126 قتيلاً و188 مصاباً
عشرات القتلى والمصابين جراء زلزال قوي ضرب منطقة التبت جنوب غربي الصين / صورة: AFP
7 يناير 2025

وأوردت الوكالة الوطنية الصينية للزلازل أن الزلزال بقوة 6,8 درجة ضرب كانتون دينغري قرب الحدود الصينية-النيبالية في الساعة 9,05 (1,05 ت غ)، بينما أفاد المعهد الأمريكي للدراسات الجيولوجية أن شدة الزلزال بلغت 7,1 درجة.

وأعلنت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أنه "جرى تأكيد مقتل 126 شخصاً وإصابة 188 آخرين حتى الساعة 19,00(11,00 ت غ) الثلاثاء". وكانت حصيلة سابقة أفادت بسقوط 95 قتيلاً.

وأظهرت مقاطع فيديو بثها التليفزيون الصيني "CCTV"، منازل بيضاء على ارتفاعات عالية جدرانها مدمرة وأسقفها منهارة، وحجارة متناثرة على الأرض.

وأبرزت مشاهد أخرى بثتها القناة مركبات ردمت تحت الطوب، وزبائن في متجر يهربون وسط تساقط المنتجات عن الرفوف بسبب الزلزال. وفي مقاطع أخرى ظهر عناصر إطفاء في مواقع الكارثة، بينما كانوا واقفين وسط الأنقاض وقربهم ناجون.

وأفادت "CCTV" بأن السكان "في كانتون دينغري ومن حوله شعروا بالاهتزازات بقوة، وانهار الكثير من المباني بالقرب من مركز الزلزال".

وذكر مركز شبكات الزلازل الصيني "CENC" أن مركز الزلزال كان في مقاطعة "تنغري" بمدينة شيغاتسي، حيث وقع على عمق 10 كيلومترات عند الساعة 09:05 (01:05 ت.غ).

وعقب الزلزال، أرسلت إدارة الزلازل الصينية فرقاً إلى المنطقة للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ. وذكرت وكالة شينخوا أن السلطات المحلية تجوب البلدات المختلفة في كانتون دينغري "لتقييم تداعيات الزلزال".

كما أرسلت السلطات مساعدات عاجلة تشمل خياماً قطنية وألحفة ومعدات أخرى مفيدة لتحمل الظروف الجوية القاسية، وفق الوكالة.

وعلى الرغم من أن الزلازل شائعة في هذه المنطقة، فإن زلزال اليوم (الثلاثاء) هو الأقوى منذ 5 سنوات في محيط 200 كيلومتر، حسب مركز شبكات الزلازل الصيني. وتبلغ درجة الحرارة نحو 8 درجات تحت الصفر خلال النهار، وقد تصل إلى 18 درجة تحت الصفر في الليل، وفق مكتب الأرصاد الجوية الوطني الصيني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us