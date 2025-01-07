سياسة
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معلّقاً على استقالة ترودو.. ترمب يدعو مجدداً لضم كندا إلى الولايات المتحدة
جدّد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب دعوته لانضمام كندا إلى الولايات المتحدة، تعليقاً على استقالة رئيس حكومتها جاستن ترودو من منصبه.
معلّقاً على استقالة ترودو.. ترمب يدعو مجدداً لضم كندا إلى الولايات المتحدة
 ترمب يدعو لضم كندا إلى الولايات المتحدة / صورة: AP
7 يناير 2025

وقال ترمب على "تروث سوشال" أمس الاثنين: "إذا اندمجت كندا مع الولايات المتحدة فلن توجد تعريفات جمركية، وستنخفض الضرائب بشكل كبير، وستكون كندا آمنة تماماً من تهديد السفن الروسية والصينية التي تحيط بها باستمرار".

في المقابل، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أن الولايات المتحدة "تقف مع كندا وشعبها في أثناء اختيارها زعيماً جديداً".

وتأتي تصريحات ترمب بعد إعلان ترودو استقالته من منصبه الذي يتولاه منذ 10 أعوام، وسط ضغوط وانتقادات شديدة داخلياً وخارجياً واجهها في الأشهر الأخيرة، بسبب استراتيجيات التعامل مع التهديدات التجارية الأمريكية.

وقال ترودو (54 عاماً) في مؤتمر صحفي أمس الاثنين: "أعتزم الاستقالة من منصبي رئيساً للحزب والحكومة بمجرد أن يختار الحزب رئيسه المقبل".

وكان ترمب قد أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أنه سيفرض بعد تسلّمه مهامه في يناير/كانون الثاني الجاري، رسوماً جمركية بنسبة 25% على جميع الواردات من المكسيك وكندا، بهدف إرغامهما على وقف ما وصفه بـ"تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات" إلى بلاده عبر الحدود.

وفي شهرَي نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول الماضيين خاضت حكومة ترودو مفاوضات مكثفة لتجنب حرب تجارية مع الولايات المتحدة، لكن هذه الجهود لم تسفر عن نتائج ملموسة، مما أسهم في تزايد الإحباط العام.

وتعد الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكبر لكندا ووجهة 75% من صادراتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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