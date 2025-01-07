سياسة
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أردوغان في لقائه بمسرور بارزاني: تركيا تهتم باستقرار وأمن العراق
التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، رئيس وزراء إقليم شمال العراق مسرور بارزاني في المجمع الرئاسي بأنقرة، وأكد أن تركيا تولي أهمية للحفاظ على استقرار وأمن العراق.
أردوغان في لقائه بمسرور بارزاني: تركيا تهتم باستقرار وأمن العراق
أردوغان يلتقي مسرور بارزاني في أنقرة بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان / صورة: AA
7 يناير 2025

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره من الجانب التركي وزير الخارجية هاكان فيدان، بحث أردوغان وبارزاني العلاقات بين الجانبين والقضايا الإقليمية، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأفاد البيان أن الرئيس أردوغان أوضح أن تركيا تولي أهمية للحفاظ على استقرار وأمن العراق، وخاصة في ضوء التطورات في سوريا، وأنها تسعى جاهدة لمنع تسبب التطورات في عدم استقرار جديد في المنطقة.

وأكد أردوغان أنه لا مستقبل في سوريا الجديدة للتنظيمات الإرهابية والعناصر التابعة لها، مشيراً إلى ضرورة تنفيذ مشاريع من شأنها زيادة الاستقرار والازدهار في المنطقة، وخاصة مشروع "طريق التنمية".

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها على مدن أخرى، منهية بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث المنهار، و53 عاما من سيطرة عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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